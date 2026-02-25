Bolojan va discuta la Bruxelles cu Ursula von der Leyen despre soarta fondurilor PNRR, după decizia privind pensiile magistraților

Autoritățile române așteaptă un răspuns de la Comisia Europeană dacă deblochează sau nu cei 231 de milioane de euro aferenți reformei pensiilor magistraților. FOTO: Agerpres

Autoritățile române așteaptă un răspuns de la Comisia Europeană dacă deblochează sau nu cei 231 de milioane de euro aferenți reformei pensiilor magistraților. De altfel, legea nu a fost promulgată de președintele Nicușor Dan pentru că întârzie motivarea judecătorilor CCR.

În acest context, premierul Ilie Bolojan se va întâlni joi la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre stadiul PNRR, potrivit Antena 3 CNN.

Sabina Iosub, realizator “Be EU” a oferit precizări de la Bruxelles, înainte de întâlnirea crucială de joi:

"Discuții importante vor avea loc pentru țara noastră. Premierul Ilie Bolojan se vede cu Ursula von der Leyen dar și cu Valdis Dombrovskis, comisarul pentru Economie. Dezbaterile principale vor fi asupra PNRR. România era cât pe ce să se împiedice de jalonul legat de pensiile speciale. Vom vedea exact în urma discuțiilor de la Bruxelles care va fi concluzia la nivel european. Vorbim despre mulți bani doar în acest jalon, peste 230 de milioane de euro.

Sigur că PNRR conține și alte teme importante în perioada următoare pentru țara noastră. Vom vedea cum vor fi ele abrdate și dacă sunt necesare reglaje în interiorul PNRR.

Pe de altă parte, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, se vede cu comisarul Stephane Sejourne, de asemenea, discuții ce vor viza banii europeni.

Aici la Bruxelles mai există și un proiect important ce vizează și țara noastră. Este vorba despre o cooperare ceva mai bună la nivel economic între țările din flancul estic. În zona de securitate și apărare deja s-au strâns rândurile între aceste țări. De aceea Ilie Bolojan se vede cu premierii din țările de pe flancul estic exact pe această zonă de cooperare economică".

Întâlnirea premierului cu europearlamentarii coaliției

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri seară o întâlnire la sediul Reprezentanței României la Uniunea Europeană cu europarlamentarii partidelor din coaliție.

Au participat parlamentarii Vasile Dâncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Virgil Popescu, Dragoș Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Iuliu Winkler.

Au avut loc discuții legate de agenda întâlnirilor de joi de la Bruxelles. Premierul a prezentat principalele teme de discuție, de la recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților, până la programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar.

De asemenea, au fost abordate cele două ordonanțe adoptate în ședința de guvern de aseară privind relansarea economică și reforma în administrație.