Fritz convoacă liderii USR în ședință: „Vom decide cum ne raportăm la dorința evidentă a PSD de a căuta noi alianțe cu extremiștii”

„PSD a testat o nouă majoritate cu AUR”, a spus Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Președintele USR a convocat o ședință a conducerii partidului pentru ziua de luni, în paralel cu ședința liderilor social-democrați, potrivit surselor Antena 3 CNN. Dominic Fritz le-a transmis membrilor USR, într-un mesaj pe grupurile de comunicare ale partidului, că USR trebuie să decidă cum se raportează la „dorința evidentă” a PSD de a forma „noi alianțe cu extremiștii”.

Într-un mesaj intern, Dominic Fritz le-a transmis membrilor USR că bugetul este blocat de PSD, după ce social-democrații au încercat o alianță cu AUR pentru a-și trece amendamente care ar fi crescut deficitul, dar „nu s-au înțeles la preț” și partidul condus de George Simion a votat contra.

„Vreau să îți dau o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, care e pericolul pentru România și ce face USR mai departe. Ce s-a întâmplat: Astăzi, PSD a încercat de două ori să treacă în Comisia de Buget amendamente care ar fi crescut semnificativ cheltuielile publice și deficitul bugetar. De fiecare dată nu au găsit o majoritate.

PSD a testat o nouă majoritate cu AUR. Nu s-au înțeles la preț. Nu a funcționat. Noi am votat împotrivă. Și vom vota împotrivă de câte ori va fi nevoie.

De ce am votat NU: Orice creștere a deficitului în acest moment se traduce direct în creșterea prețurilor. Cu motorina la 10 lei în mai multe stații, cu un război în Orientul Mijlociu care amenință siguranța energetică, România are nevoie de un buget responsabil, nu de noi cheltuieli electorale. PSD pretinde că vrea să protejeze oamenii. Dar tocmai aceste politici inflaționiste sunt cele care au sărăcit România în ultimii 30 de ani”, le-a transmis președintele USR colegilor săi de partid.

„PSD testează dacă poate guverna fără noi - cu AUR”

Dominic Fritz a continuat precizând că deja sunt „mai multe săptămâni” de când PSD dă semnale că își dorește „alte aranjamente politice”, mai exact cu AUR.

„Ce testează PSD de fapt: Nu este doar despre buget. PSD transmite de mai multe săptămâni semnale că vrea alte aranjamente politice. Privit în ansamblu, imaginea este clară:

PSD a votat cu AUR moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. PSD a votat cu AUR pentru amânarea numirii noului Avocat al Poporului (deja agreat în coaliție).

Astăzi, PSD a încercat (fără succes) să voteze cu AUR creșteri masive de cheltuieli

PSD testează dacă poate guverna fără noi - cu AUR.

Poziția noastră: USR respectă protocolul de coaliție. Ne facem treaba în cele patru ministere - cu reforme reale, zi de zi. Nu contribuim la crize artificiale”, se arată în mesajul citat.

„Nu vom guverna cu extremiștii”

Președintele USR a spus că pasul următor este ca liderii USR să se reunească într-o ședință și să stabilească strategia partidului în fața PSD.

„Ce urmează: Am convocat Comitetul Politic al USR pentru ziua de luni. Vom analiza împreună toate scenariile și vom decide cum ne raportăm la dorința evidentă a PSD de a căuta noi alianțe cu extremiștii.

Dar responsabilitatea acum este la PSD: trebuie să spună clar dacă vor să continue în această coaliție sau vor să guverneze cu extremiștii.

Noi nu uităm de ce suntem aici: am intrat la guvernare să facem reforme, nu să facem compromisuri pe spinarea românilor. Indiferent de ce decide PSD, noi vom rămâne pe poziție.

Nu vom guverna cu extremiștii. Nu vom vota măsuri care sărăcesc România. Și nu ne vom opri din reformele pe care le-am început. Vă voi ține la curent după Comitetul Politic de luni”, a mai scris Fritz.

Blocaj total pe Legea Bugetului

Legea Bugetului este blocată în acest moment, în Parlamentul României, după ce un amendament al PSD nu a trecut la vot. A urmat un scandal uriaș, la finalul căruia social-democrații au anunțat că nu vor vota bugetul. Ședința s-a suspendat ca liderii politici să găsească o soluție pentru blocajul din Parlament.

Comisiile reunite de buget-finanţe au decis, miercuri, suspendarea dezbaterilor, după ce lucrările au fost reluate, din nou, în jurul orei 18:00, dar fără a se ajunge la un acord în coaliţia de guvernare pe amendamentul de 1,1 miliarde lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii.



Lucrările trebuiau finalizate în jurul prânzului pentru a putea fi redactate şi depuse rapoartele la bugetele ordonatorilor de credite, pentru ca mai apoi, în cursul după-amiezii, să înceapă dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului.

Președintele PSD a denunțat un „șantaj” și a vorbit despre o nouă majoritate USR-PNL-AUR-POT.