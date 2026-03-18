Kelemen avertizează că adoptarea bugetului nu mai poate aştepta: Poporul ne-a încredințat guvernul. Joi, trebuie să găsim o soluţie

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, miercuri seară, că bugetul trebuie adoptat cât mai repede şi că a venit timpul ca partidele din Coaliţie să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate. "Joi, trebuie să ne ridicăm de la masă, să găsim o soluţie. Bugetul nu mai poate aștepta. Familiile, pensionarii, persoanele vulnerabile au nevoie de siguranță", a transmis Kelemen Hunor.

”S-a ajuns la un impas în dezbaterea privind bugetul. Acum nu trebuie să ne ocupăm de nemulţumiri, ci să găsim soluţii. Mai puţine mesaje, mai multă căutare de soluţii”, a postat liderul UDMR pe Facebook.

El este de părere că partidele din Coaliţie trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate.

”Ca forţe politice responsabile, trebuie să ne comportăm cu maturitate. La urma urmei, oamenii ne-au încredinţat guvernarea. Joi trebuie să ne ridicăm de la masa negocierilor cu o soluţie”, a mai precizat Kelemen, adăugând:

”Familiile, pensionarii şi persoanele aflate în situaţii vulnerabile au nevoie de siguranţă”.

Adoptarea bugetului de stat pe 2026 s-a blocat, miercuri, în Parlament. Bogdan Huțucă, președintele Comisiei de Buget, a spus că ”E o situație fără precedent, ceea ce facem noi astăzi, ce decizie se ia la nivel de lider de partide are consecințe asupra României și a nivelului cu care se împrumută România”.

Negocierile din biroul lui Sorin Grindeanu s-au încheiat fără rezultat. Ședința Comisiei de Buget Finanțe a fost suspendată. Plenul reunit convocat pentru miercuri seara a fost amânat până când Coaliția va găsi o soluție de deblocare a crizei.