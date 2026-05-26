Egiptul a semnat cu Turcia un acord pentru zăcămintele de aur și metale rare din deșertul de lângă Marea Roșie

2 minute de citit Publicat la 16:58 26 Mai 2026 Modificat la 16:58 26 Mai 2026

Guvernele africane mizează pe aur pentru aportul de valută forte și protecție împotriva șocurilor externe. Foto: Profimedia Images

Egiptul își intensifică eforturile de a deveni o putere minieră regională după semnarea unui nou acord de explorare a aurului cu compania turcă OZ Mining, în contextul în care Cairo vrea să atragă investitori străini în sectorul său minier în expansiune, notează Business Insider Africa.

Egiptul susține că țara deține o bogăție minerală majoră neexploatată, capabilă să transforme sectorul, iar acordul vine pe fondul unei concurențe globale tot mai mari pentru aur și active minerale critice în Africa și Orientul Mijlociu.

Ce prevede acordul

Acordul, semnat sub supravegherea ministrului petrolului și resurselor minerale, Karim Badawi, va permite echipelor egiptene și turce să evalueze împreună zăcămintele de aur și mineralele asociate din Deșertul de Est, o regiune care atrage din ce în ce mai mult interesul mineritului internațional datorită vastelor sale rezerve neexploatate.

Memorandumul de înțelegere a fost semnat între Autoritatea pentru Resurse Minerale și Industrii Miniere din Egipt și OZ Mining la sediul autorității din Cairo.

Geologul Yasser Ramadan, șeful Autorității Egiptene pentru Resurse Minerale și Industrii Miniere, a semnat în numele Egiptului, în timp ce directorul executiv al OZ Mining, Tanner Yelms, a reprezentat compania turcă. Oficialii egipteni au descris acordul ca parte a eforturilor mai ample de a atrage investiții miniere globale și de a accelera dezvoltarea sectorului resurselor minerale al țării.

După semnare, ministrul Karim Badawi a declarat că Egiptul deține „o adevărată comoară” de resurse minerale și a accentuat angajamentul guvernului de a sprijini investitorii minieri care operează în țară.

Badawi și-a exprimat, de asemenea, optimismul cu privire la planurile de extindere ale companiei turcești în Egipt, adăugând că autoritățile vor oferi sprijinul necesar pentru a accelera cooperarea și activitățile de explorare în următoarea fază.

Acordul vine în urma unor întâlniri și discuții tehnice recente purtate în Turcia între oficiali egipteni și reprezentanți ai OZ Mining, menite să pună bazele unei cooperări pe termen lung și să identifice oportunități miniere în Egipt.

Yelms a declarat că firma turcă intenționează să beneficieze de ceea ce a descris ca fiind climatul de investiții din ce în ce mai atractiv al Egiptului și de stimulentele miniere.

Ce planuri are Egipt

Operațiunile OZ Mining se desfășoară în Turcia, Africa și America Latină, cu activități axate pe aur, argint și alte minerale cheie.

Cel mai recent acord vine în contextul în care Egiptul își reformează agresiv industria minieră, în efortul de a reduce dependența de hidrocarburi și de a genera noi surse de câștiguri în valută străină, pe fondul presiunii economice persistente.

În ultimii ani, Cairo a introdus modificări la reglementările miniere, sistemele de licențiere și acordurile de concesiune pentru a face sectorul mai atractiv pentru investitorii străini.

Deșertul estic a devenit un pilon central al ambițiilor miniere ale Egiptului datorită rezervelor sale semnificative de aur și legăturilor geologice cu Scutul Arabo-Nubian, bogat în minerale, una dintre principalele regiuni aurifere din lume.

Regiunea găzduiește deja mina Sukari, cea mai mare și mai productivă mină de aur din Egipt, în timp ce companiile miniere globale, inclusiv Barrick Gold, AngloGold Ashanti și Centamin, și-au continuat să își extindă interesul pentru sectorul minier al țării.

Autoritățile egiptene consideră mineritul un pilon strategic al diversificării economice, pe măsură ce guvernele din Africa și Orientul Mijlociu concurează pentru a asigura investiții legate de cererea globală în creștere de aur și minerale critice.