Bacalaureatul se schimbă radical din 2030: Se adaugă probe noi, scrise și orale. Se va da examen scris și la limbă străină

3 minute de citit Publicat la 18:13 26 Mai 2026 Modificat la 18:19 26 Mai 2026

Bacalaureatul din 2030 se anunță mult mai stufos pentru elevi.

Bacalaureatul din 2030 se anunță mult mai stufos pentru elevi: Ministerul Educației a lansat un proiect care adaugă probe noi și crește semnificativ numărul examenelor pe care absolvenții trebuie să le susțină. Noua structură nu doar că introduce o probă scrisă suplimentară de „competențe de bază” (Proba F), dar schimbă fundamental și modul în care sunt evaluate limbile străine, care trec de la simple probe orale la examene scrise obligatorii pentru anumite profiluri.

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul privind noile probe și discipline pentru examenul național de Bacalaureat 2030, fundamentat pe Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Schimbarea majoră pe care o propune documentul este o structură mai riguroasă, care introduce probe noi și crește importanța limbilor străine și a competențelor de bază, indiferent de profilul ales.

Ce este nou

Dacă până acum Bacalaureatul se baza pe o structură relativ fixă, proiectul pentru 2030 aduce elemente de noutate care forțează elevii să aibă o pregătire mai echilibrată între ariile umaniste și cele reale.

Principalele modificări:

Introducerea „Probei F” (Competențe de bază): Aceasta este cea mai importantă noutate. Este o probă scrisă obligatorie care vizează competențe de bază raportate la programa școlară din trunchiul comun (TC). Practic, un elev de la profilul real va fi testat și la o disciplină umanistă (sau invers), asigurând o cultură generală mai solidă

(Competențe de bază): Aceasta este cea mai importantă noutate. Este o probă scrisă obligatorie care vizează competențe de bază raportate la programa școlară din trunchiul comun (TC). Practic, un elev de la profilul real va fi testat și la o disciplină umanistă (sau invers), asigurând o cultură generală mai solidă Două probe lingvistice orale: În loc de o singură probă de competență lingvistică (cum se dă de obicei acum), elevii vor susține două probe orale la limbi moderne (Limbă modernă 1 – nivel B2 și Limbă modernă 2 – nivel B1/A2)

În loc de o singură probă de competență lingvistică (cum se dă de obicei acum), elevii vor susține două probe orale la limbi moderne (Limbă modernă 1 – nivel B2 și Limbă modernă 2 – nivel B1/A2) Limba străină devine probă scrisă: Pentru anumite profiluri, cum este cel umanist (specializarea filologie), limba străină nu mai este doar o competență orală, ci devine probă scrisă obligatorie în cadrul Probei E

Cum va arăta structura examenului

Conform noului document, examenul va fi împărțit în trei mari categorii de probe:

1. Probele de evaluare a competențelor (Orale și Digitale)

Acestea se susțin înainte de examenele scrise și includ:

Probă de comunicare orală în Limba și literatura română.

Probă de comunicare orală în Limba maternă (pentru elevii care au studiat în limbile minorităților).

Două probe orale la limbi moderne studiate (Limbă modernă 1 și 2).

Probă practică de evaluare a competențelor digitale.

2. Probele scrise

Probele comune (A1/A2/A3 și D) - Sunt obligatorii pentru toți elevii:

Probă scrisă la Limba și literatura română.

Probă scrisă la Limba și literatura maternă (obligatorie pentru cei care au studiat în această limbă).

Probele diferențiate (E și F)

Proba E: Constă în două probe scrise obligatorii, specifice profilului (de exemplu: Matematică + Informatică/Fizică/Chimie la Real, sau Istorie + Limbă străină la Uman).

Proba F: Acea probă scrisă nouă, de „competențe de bază”. Aceasta se alege dintr-o listă de discipline (Istorie, Geografie, Logică, Matematică, Fizică, etc.) și trebuie să fie complementară disciplinelor alese la Proba E.

EXEMPLE. Ce examene vor da elevii, în funcție de profil

Exemplul 1: Elev la profilul UMAN - Specializarea FILOLOGIE

Acest elev va avea un examen care pune accent pe limbi străine și discipline socio-umane.

A. Probele de competențe (Orale și Digitale):

Limba și literatura română (Oral) Limbă modernă 1 (Oral - nivel B2) Limbă modernă 2 (Oral - nivel B1/A2) Competențe digitale (Probă practică)

B. Probele Scrise:

5. Limba și literatura română (Scris)

6. Proba E1 (Specific profil): Limba și literatura unei limbi de circulație internațională (Ex: Limba engleză – Scris)

7. Proba E2 (Specific profil): O disciplină la alegere din profil (Ex: Istorie sau Geografie – Scris)

8. Proba F (Complementară - „Competențe de bază”): Trebuie să aleagă o disciplină din aria Reală (Ex: Matematică – Scris), pentru a echilibra profilul.

Exemplul 2: Elev la profilul REAL - Specializarea MATE-INFO

Acest elev va avea un examen care pune accent pe științele exacte, dar care trebuie să demonstreze și cultură generală (umanistă) la proba F.

A. Probele de competențe (Orale și Digitale):

Limba și literatura română (Oral) Limbă modernă 1 (Oral - nivel B2) Limbă modernă 2 (Oral - nivel B1/A2) Competențe digitale (Probă practică)

B. Probele Scrise:

5. Limba și literatura română (Scris)

6. Proba E1 (Specific profil): Matematică (Scris)

7. Proba E2 (Specific profil): O disciplină la alegere din profilul real (Ex: Informatică sau Fizică – Scris)

8. Proba F (Complementară - „Competențe de bază”): Trebuie să aleagă o disciplină din aria Umanistă (Ex: Istorie sau Sociologie – Scris), pentru a echilibra profilul.