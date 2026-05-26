Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VI-a susțin marţi proba scrisă la Limbă și comunicare

Publicat la 08:51 26 Mai 2026 Modificat la 08:55 26 Mai 2026

Elevii de clasa a VI-a susțin azi, 26 mai 2026, proba scrisă la Limbă și comunicare. Sursa foto: Getty Images

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a a început marți, 26 mai 2026, cu proba scrisă la Limbă și comunicare. Potrivit metodologiei, candidaţii vor avea la dispoziție o oră pentru rezolvarea subiectelor. Ministerul Educației a publicat modele oficiale de subiecte pentru testările la Limba română și Matematică și Științe ale naturii. Probele sunt construite în jurul unor exerciții care urmăresc verificarea înțelegerii și a aplicării practice a informațiilor.

Testarea de astăzi la Limbă şi comunicare are loc simultan în toate unitățile de învățământ, inclusiv pentru elevii de clasa a VI-a care studiază în limbile minorităților naționale, și se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri. Participanții au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea cerințelor, interval calculat din momentul în care sunt distribuite broșurile de examen.

La proba de Limbă și comunicare, elevii primesc texte pe baza cărora trebuie să răspundă la întrebări de înțelegere, vocabular și exprimare. Unele exerciții cer identificarea ideilor principale, formularea unor opinii sau realizarea unor conexiuni între informațiile din text și experiențe de viață.

Cum se desfășoară evaluarea în școli

Sălile în care se susține EN-II-IV-VI sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul rezolvării testelor.

Înaintea începerii probei, administratorul de test le prezintă elevilor, într-un mod motivant, procedurile și importanța evaluării, prin citirea scenariului dedicat testării.

Ulterior, fiecare elev primește testul aferent zilei respective și completează pe acesta numele, prenumele, clasa și unitatea de învățământ.

Se interzice administratorului de test și asistentului să le ofere elevilor indicații referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

În cazul probei de Matematică și Științe ale naturii, elevii trebuie să analizeze situații practice și să folosească noțiuni din matematică, fizică, biologie și alte domenii conexe pentru a găsi soluții. Evaluarea are un caracter interdisciplinar și urmărește aplicarea cunoștințelor în contexte reale.

Rezultatele evaluărilor nu sunt trecute în catalog și nu afectează media generală, fiind utilizate exclusiv pentru elaborarea planurilor individuale de învățare. Notele vor apărea în portofoliul educațional al elevului, conform articolului 39 din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, relatează edupedu.ro.

Evaluarea va continua miercuri, 27 mai 2026, cu proba la Matematică și Științe ale naturii.

Calendar Evaluare Națională 2026 pentru elevii de clasa a VI-A

26 mai 2026 – Limbă și comunicare (Limba română);

27 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii;

28 mai 2026 – Limbă și comunicare (Limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale).