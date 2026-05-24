Elevii români au luat 3 medalii de argint, 3 medalii de bronz şi o menţiune la Olimpiada Asiatică de Fizică din Coreea de Sud

1 minut de citit Publicat la 11:59 24 Mai 2026 Modificat la 12:03 24 Mai 2026

Elevii români au obţinut trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare la cea de-a 26-a ediţie a Olimpiadei Asiatice de Fizică din Coreea de Sud, a anunţat, duminică, Ministerul Educaţiei, potrivit Agerpres.

Cea de-a 26-a ediţie a Olimpiadei Asiatice de Fizică s-a desfăşurat începând din 17 mai, la Busan, în Coreea de Sud, cu participarea a 209 concurenţi din 27 ţări (25 ţări din regiunea geografică Asia-Pacific, împreună cu România şi Canada, cu statut de invitate).

"Felicitări, Raul Covrig, Colegiul Naţional Dragoş Vodă Sighetu Marmaţiei, Maramureş, Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti – medalie de argint, Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti – medalie de argint, Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti – medalie de bronz, Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti – medalie de bronz, Bogdan Rusea, de la Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Cluj-Napoca – medalie de bronz, şi Albert Lupu, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti – menţiune de onoare", au transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei într-o postare pe Facebook.

Echipa României a fost condusă de prof. dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti şi de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Nagy Elisabeta Ana, inspector MEC.

"Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale – etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii", s-a mai menţionat în mesajul făcut public de Ministerul Educaţiei.