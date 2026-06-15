Eșec pentru "Rolls-Royce-ul rusesc". Rușii opresc producția în serie a mașinii de lux a lui Putin: ”Ei bine, nu s-a mai putut”

Producția de serie a automobilelor rusești de lux Aurus, limuzina de lux folosită de Vladimir Putin, s-a dovedit nerentabilă. FOTO: Profimedia Images

Producția de serie a automobilelor rusești de lux Aurus, limuzina de lux folosită de Vladimir Putin, s-a dovedit nerentabilă, iar fabrica din Tatarstan unde sunt asamblate aceste mașini ar urma să fie închisă, scrie The Moscow Times.

Proiectul ar fi eșuat deja, potrivit canalului de Telegram "Ruskii avtomobil etc", care citează surse din industria auto. Un expert auto apropiat de NAMI, institutul de stat care a dezvoltat Aurus, afirmă că autoritățile nu au reușit să transforme mașina folosită de președintele Rusiei într-o marcă produsă în serie. "Au fost multe ambiții, dar nicio justificare economică", a spus acesta.

Specialiștii spun că un "Rolls-Royce rusesc" nu poate deveni o mașină de masă. Proiectul ar avea nevoie de investiții mari, tehnologii și parteneri puternici pentru a deveni rentabil, însă aceste condiții nu există în prezent. Totuși, statul rus ar urma să mențină marca în viață cât mai mult timp, cel puțin printr-o producție limitată.

Un alt expert auto spune că problema este și prețul foarte mare al acestor mașini. În prezent, o limuzină Aurus costă de la aproximativ 50 de milioane de ruble, iar limuzina Senat, în versiunea lungă, ajunge la cel puțin 117 milioane de ruble.

La asemenea prețuri, cererea este foarte mică. Surse din industrie spun că nu se mai poate vorbi despre obiectivul anunțat anterior, de 5.000 de mașini pe an. Costurile de producție de la fabrica din Elabuga sunt atât de ridicate încât proiectul nu ar putea deveni profitabil nici măcar la volume mai mari. Anul trecut, acolo au fost produse sub 150 de automobile, iar alte aproximativ 100 au fost asamblate pe o altă platformă.

Aurus a început să fie produs în 2018, la Moscova, pe platforma NAMI. La început, acolo erau fabricate limuzinele și sedanurile de lux Aurus Senat pentru garajul prezidențial. Ulterior, s-a anunțat că producția va fi extinsă la Elabuga, unde din 2021 sunt fabricate modelele Senat și SUV-ul Komendant. Planul era ca producția să ajungă la 5.000 de mașini pe an, dar acest obiectiv nu a fost atins.

Între timp, proiectul a trecut prin mai multe schimbări de proprietate. În 2024, Sollers și-a vândut participația către compania "Hit Motors Rus", iar în 2025 în proiect a intrat și "Gazprom Teh", filială a Gazprom.

Fabrica din Elabuga ar urma să mai funcționeze până la sfârșitul anului, potrivit surselor citate. În schimb, biroul Aurus din Himki, lângă Moscova, ar urma să fie desființat din septembrie. Angajaților din regiunea Moscovei și din Tatarstan li se propune să se mute la Sankt Petersburg.

Acolo ar urma să fie produs un nou model, Aurus 900, pe terenul fostei uzine Toyota din Șușarî, care aparține din 2023 institutului NAMI. Mașina a fost prezentată la Forumul Economic de la Sankt Petersburg și este construită pe baza modelului chinezesc Hongqi H9. Prețul anunțat este de aproximativ 12 milioane de ruble.

Brandul chinez Hongqi a fost menționat anterior ca posibil partener pentru dezvoltarea Aurus. Fostul ministru al Industriei, Denis Manturov, promitea că la uzină vor fi produse cel puțin patru modele Aurus de clasă business împreună cu un partener străin. Până acum însă, chinezii ar fi oferit doar un model care urmează să fie adaptat.

Și proiectul de la Sankt Petersburg este incert, cel puțin ca producție de masă. Sursele citate spun că nu a fost găsit un partener puternic, există probleme cu personalul, iar prețul mașinii este considerat prea mare. Modelul Hongqi H9, pe care se bazează Aurus 900, nu se vinde foarte bine în Rusia: în 2025 au fost înmatriculate aproximativ 500 de unități, deși costă aproape de două ori mai puțin decât Aurus 900.

Totuși, Vladimir Putin nu va rămâne fără limuzine Aurus. Platforma NAMI din Moscova va continua să producă astfel de automobile pentru garajul prezidențial, pentru alte instituții de stat și pentru puțini clienți privați. Sursele spun că această capacitate este suficientă, deoarece cererea reală nu ar depăși 250-300 de mașini pe an.