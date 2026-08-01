Spania acuză răspunsul "egoist" al statelor UE la valul de migranți care au luat cu asalt Ceuta. Bilanțul morților a ajuns la 67

4 minute de citit Publicat la 14:01 01 Aug 2026 Modificat la 14:06 01 Aug 2026

Forțele marocane au respins mulțimile cu bastoane și gaze lacrimogene la porțile orașului Ceuta. FOTO: Hepta

Spania a condamnat reacția „egoistă, polarizantă și ilegală” în urma crizei migranților din Ceuta. Oficialii de la Madrid spun că aproape toți cei 60.000 de migranți care au ajuns în exclavă pe 30 iulie s-au întors în Maroc, în timp ce ministrul de interne spaniol, Fernando Grande-Marlaska, a declarat sâmbătă că numărul morților a crescut la 67, potrivit BBC.

Acest lucru vine după ce Italia a suspendat temporar acordul Schengen fără frontiere dintre UE și Spania, prim-ministrul Giorgia Meloni numind scenele „șocante”.

Finlanda și Danemarca au susținut decizia Italiei, în timp ce prim-ministrul ceh Andrej Babiš a cerut o suspendare temporară a calității de membru Schengen al Spaniei.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că are „îngrijorări serioase” cu privire la unele guverne europene.

El a spus că guvernul spaniol a restabilit complet controlul asupra frontierei și a împiedicat orice „deplasare neautorizată către Europa continentală” în mai puțin de 48 de ore.

Deși majoritatea au arătat „sprijin și solidaritate”, Sanchez a spus că alte guverne europene au ales să atace Spania, „motivate de prejudecăți, știri false, ignoranță sau interes politic” și a subliniat că Ceuta nu face parte din spațiul Schengen.

„Uniunea Europeană nu își poate permite acest tip de reacție egoistă, polarizantă și ilegală”, a spus el.

Joi au fost scene haotice în Ceuta, deoarece controalele la frontieră din exclava nord-africană au fost slăbite.

Suspendarea Spațiului Schengen

Sâmbătă dimineață, europarlamentarul spaniol Juan Fernando López Aguilar a declarat pentru BBC că situația „începe să intre sub control” și că migranții „se întorc pașnic”.

Dar, în timp ce situația de la fața locului se atenuează, consecințele politice și diplomatice se extind la Madrid și în alte capitale.

Joi, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a scris pe rețelele de socializare că o astfel de „imigrație necontrolată” reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, înainte de a suspenda acordul Schengen cu Spania pentru o lună.

Spațiul Schengen este un sistem de frontiere deschise care acoperă 29 de țări europene care au eliminat controalele la frontierele lor comune.

Spania a răspuns prin convocarea ambasadorului Italiei la Madrid, în timp ce ministrul său de externe a declarat că se așteaptă la „solidaritate europeană și nu la demagogie partizană”.

Ministrul de Interne al Finlandei, Mari Rantanen, a declarat că a început pregătirile pentru restabilirea controalelor la frontierele interne „dacă va fi nevoie”. De asemenea, ea a îndemnat „toate țările europene” să sprijine decizia lui Meloni.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a îndemnat, de asemenea, UE să „ia în considerare toate opțiunile, inclusiv suspendarea cooperării Schengen”.

Franța a înăsprit controalele la frontiera sa cu Spania și a declarat că va spori prezența poliției până sâmbătă.

Premierul portughez Luis Muntenegru a declarat că are în vedere consolidarea controalelor la frontieră.

Von der Leyen a declarat că imaginile din Ceuta sunt „inacceptabile”. „Nu putem permite nimănui să vină în Uniunea noastră fără a respecta regulile noastre”, a spus ea pe rețelele de socializare.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că „susține intenția Spaniei de a nu permite migranților ilegali să intre pe continentul european” și a cerut Marocului „să primească înapoi imediat migranții ilegali”.

În SUA, Departamentul de Stat a declarat că incidentul a fost un rezultat direct al politicilor de migrație ale Spaniei. Președintele Donald Trump a numit situația o „catastrofă” și a spus că „arată ca o invazie a unei țări de către sute de mii de oameni”.

Reacția Spaniei în urma criticilor internaționale

Spania și-a apărat modul în care a gestionat valul de migranți. Madridul a trimis trupe, mai mulți polițiști, drone, scafandri și ambarcațiuni la Ceuta. Țara și-a desfășurat, de asemenea, forțele armate pentru a consolida securitatea într-o altă exclavă spaniolă, Melilla, unde au fost raportate și sute de treceri.

Prim-ministrul Pedro Sánchez, care a vizitat Ceuta după afluxul de migranți, a declarat că va lua în considerare consolidarea frontierei cu Marocul și că autoritățile marocane cooperează.

El a dat vina pe bandele de traficanți pentru valul de migranți, numind incidentul o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”.

„Mafiile traficanților au interpretat în mod egoist o hotărâre a Curții Supreme”, care s-a „răspândit ca focul în paie”, a spus el.

Comisarul UE, Magnus Brunner, a declarat, după o convorbire telefonică cu ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, că „nicio persoană nu a trecut în UE continentală”.

În iunie, Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranții opriți pe mare în timp ce încercau să ajungă la Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați sumar în Maroc fără un proces echitabil.

Deși valul de migranți din acest an este extraordinar, Ceuta a fost mult timp un punct focal pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa. În lunile de vară, există adesea o mare presiune pentru a ajunge la Ceuta, de obicei organizată prin intermediul rețelelor de socializare.

Țările europene cer o „videoconferință de urgență” a miniștrilor de Interne

Un număr de 22 de lideri din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv prim-ministrul Italiei şi cancelarul Germaniei, au cerut sâmbătă, într-o scrisoare deschisă, organizarea unei „videoconferinţe de urgenţă” a miniştrilor europeni de Interne pentru a evalua şi a răspunde situaţiei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Nu ne putem permite ca trecerile masive şi necontrolate, instrumentalizarea migraţiilor sau alte ameninţări hibride să dea impresia că este posibil să intri ilegal în Uniunea Europeană. Şi ca o intrare ilegală să se poată transforma apoi într-o şedere legală”, afirmă cei 22 de semnatari ai scrisorii.

„Evenimentele din ultimele zile cer un răspuns european imediat şi coordonat”, mai spun ei, în scrisoarea adresată preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE, preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa şi preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.