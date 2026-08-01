Spania anunţă că aproape toţi migranţii au părăsit Ceuta: "Nicio persoană nu a trecut pe partea continentală a UE"

1 minut de citit Publicat la 11:24 01 Aug 2026 Modificat la 11:24 01 Aug 2026

Nuñez a anunțat într-o postare pe X că unitățile locale de poliție și armată vor fi mobilizate pentru verificări. FOTO: Hepta

Aproape toţi migranţii care au ajuns în Ceuta s-au întors acum în Maroc, a afirmat ministrul spaniol de externe Jose Manuel Albares, declarând efectiv încheiată această criză după un aflux de cel puţin 50.000 de persoane, informează sâmbătă dpa, citată de Agerpres.

"Aproape toţi cei care ajunseseră în Ceuta s-au întors între timp în Maroc", a scris Albares pe X.

Albares a spus că integritatea zonei Schengen a fost menţinută şi că nu era posibil pentru migranţi să ajungă pe partea continentală a Spaniei fără identificare, răspunzând astfel criticilor venite din partea unor state membre ale UE.

El a criticat ceea ce a numit "confuzia condusă de interese" din jurul acestei crizei, fără a numi direct vreun guvern anume, în contextul în care Italia anunţase mai devreme că va suspenda temporar acordul Schengen privind libera circulaţie cu Spania.

Comisarul european pentru migraţie Magnus Brunner a scris pe X că Albares i-a comunicat într-un apel telefonic că "practic toţi cei care au intrat în Ceuta s-au întors ... Nicio persoană nu a trecut pe partea continentală a UE".

Experţi din state membre UE urmează să se întâlnească sâmbătă pentru a discuta evoluţiile, a spus un purtător de cuvânt al preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE.

O întâlnire a ambasadorilor UE va avea loc luni pentru a evalua situaţia şi a facilita coordonarea.

Franța și Italia suspendă Spațiul Schengen la frontiera cu Spania, prin introducerea controalelor la graniță, în contextul crizei migranților din Ceuta, unde zeci de mii de persoane au trecut cu forța din Maroc în exclava spaniolă.