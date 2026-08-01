Al doilea atac masiv asupra Kievului în 48 de ore. Rușii au folosit 35 de rachete. România condamnă loviturile "nesăbuite"

3 minute de citit Publicat la 11:53 01 Aug 2026 Modificat la 11:53 01 Aug 2026

Atacurile rusești asupra Kievului au ucis cel puțin nouă persoane și au rănit cel puțin 30 de persoane. FOTO: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ruse au lansat 35 de rachete, inclusiv 27 de rachete balistice, și 185 de drone de atac asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Euronews.

Atacurile rusești asupra Kievului au ucis cel puțin nouă persoane și au rănit cel puțin 30 de persoane într-o serie de lovituri. Primarul orașului, Vitali Klitschko, a descris o „noapte oribilă” pentru capitală.

Potrivit lui Klitschko, Rusia a lansat un val de rachete balistice asupra Kievului, provocând pagube clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și declanșând incendii în cinci districte.

„Operațiuni de curățare sunt, de asemenea, în desfășurare la sediul organizației municipale «Kyivmedspetstrans», care a fost lovită de două ori”, a declarat Klitschko. Kyivmedspetstrans este o agenție a orașului care operează ambulanțe și transport medical de urgență specializat.

Patru dintre clădirile organizației au fost „parțial distruse” în atacurile rusești, în timp ce cinci ambulanțe au fost „complet arse”, potrivit lui Klitschko.

Echipele de urgență și salvare continuă să lucreze în zonele afectate. Locuitorii au fost avertizați cu doar câteva minute înainte de atac, ptrivit kyivindependent.

„Am auzit explozii aproape imediat după ce a declanșat alerta de raid aerian. Apoi încă una. Și încă una”, a declarat Lidiia Synovska, în vârstă de 38 de ani, pentru Kyiv Independent în fața apartamentului său avariat din districtul Solomianskyi al capitalei.

„Cum ar fi trebuit să ajungem la un adăpost? Nici măcar nu am avut timp să ne adăpostim.”

Utilizarea de către Rusia a rachetelor balistice a însemnat că cei care locuiau în capitală au avut puțin timp să se adăpostească de cel de-al doilea atac rusesc în masă în doar 48 de ore.

România condamnă atacurile

România condamnă cu fermitate atacurile masive și nesăbuite ale Rusiei, care au avut loc peste noapte, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu:

"Prin încălcarea spațiului aerian al Poloniei și deteriorarea Ambasadei Lituaniei la Kiev, Rusia își continuă atacurile iresponsabile cu consecințe extrem de periculoase pentru securitatea regională și euro-atlantică.

Rusia trebuie să oprească aceste acțiuni fără sens care nu fac decât să prelungească un război îngrozitor, provocând impacturi negative severe pentru toți cei implicați și nu numai.

În loc să aleagă pacea, Rusia alege escaladarea și își continuă agresiunea ilegală, ignorând suveranitatea și ucigând civili", a scris Oana Țoiu pe X.

Romania strongly condemns Russia's massive, reckless overnight strikes. By violating Poland's airspace and damaging the Lithuanian Embassy in Kyiv, Russia continues its irresponsible attacks with highly dangerous consequences for regional and Euro-Atlantic security.



Russia must… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 1, 2026

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că forțele ruse au lansat 35 de rachete, inclusiv 27 de rachete balistice, și 185 de drone de atac asupra Ucrainei peste noapte.

„Kievul a fost ținta principală, dar atacurile au lovit și regiunile Dnipro, Sumi, Harkov și Poltava”, a scris el într-o postare pe X, atașând înregistrări video care par să arate urmările atacurilor.

Nou apel al lui Zelenski pentru rachete Patriot

Zelenski a adăugat că apărarea aeriană locală a doborât doar una dintre rachete, în timp ce și-a reînnoit apelurile pentru mai multe interceptoare Patriot.

„Această lipsă de interceptoare de rachete balistice nu face decât să încurajeze Rusia să lanseze astfel de atacuri care iau vieți omenești”, a spus el. „Este esențial ca partenerii să audă că aceste capabilități sunt necesare nu undeva în stocuri pentru scenarii ipotetice, ci aici și acum, pentru a limita și opri războiul rusesc din Ucraina.”

Aceasta vine după ce președintele american Donald Trump a părut să renunțe la promisiunea de a permite Ucrainei să-și producă propriile rachete Patriot.

Într-o ședință de cabinet de vineri, Trump a declarat: „Nu am fost de acord cu asta. Discutăm despre asta. Dar este greu să renunți la un astfel de tip de tehnologie.”

„Oamenii cărora le oferi acea tehnologie, într-o zi se pot întoarce împotriva ta. Știi că este posibil”, a adăugat el.

În timpul unei întâlniri cu Zelenski la summitul NATO din 2026 de la Ankara, Trump a declarat că Washingtonul va acorda Ucrainei o licență pentru a construi rachete Patriot.

„Le vom arăta cum să o facă”, a spus el, adăugând: „În acest fel, nu vă puteți plânge că nu le oferim suficient.”

Sistemul de rachete Patriot este una dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană din lume și poate oferi acoperire împotriva rachetelor balistice care sosesc pe o rază de acțiune de aproximativ 15 până la 20 km.