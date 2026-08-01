Cod roșu și temperaturi de până la 40 de grade în România. ANM anunță un nou val de caniculă extremă. Harta județelor vizate

În județul Satu Mare sunt prognozate maxime de 37-38 de grade, iar în județele Bihor și Arad temperaturile vor ajunge la 39-40 de grade. FOTO: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de caniculă, inclusiv un cod roșu, valabile în următoarele zile, în contextul unui val de căldură care va afecta mare parte din țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor ajunge la 39-40 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni tropicale în tot mai multe regiuni.

Val de căldură până pe 5 august

Potrivit informării meteorologice, valabilă în intervalul 1 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00, sâmbătă, duminică și luni, valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, la început în regiunile vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, apoi treptat în toate zonele de câmpie, podiș și deal.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26...30 de grade pe litoral și până la 39...40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20....25 de grade), la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării.

Cod galben și cod portocaliu sâmbătă

Pentru intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, ANM a emis un cod galben pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei.

În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime între 33 și 37 de grade, local va fi caniculă, iar pe alocuri nopțile vor fi tropicale, cu minime între 18 și 22 de grade.

În același interval este în vigoare și un cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde canicula se va intensifica. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade.

Cod roșu de caniculă duminică în trei județe

Pentru intervalul 2 august, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, ANM a extins avertizările. Astfel, un cod galben va fi în vigoare în vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei, unde temperaturile vor urca la 33-37 de grade.

De asemenea, un cod portocaliu a fost emis pentru județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, unde maximele vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Cea mai severă avertizare este însă codul roșu emis pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad. Aici, valul de căldură va persista pentru a treia zi consecutiv, iar meteorologii avertizează că se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august.

În județul Satu Mare sunt prognozate maxime de 37-38 de grade, iar în județele Bihor și Arad temperaturile vor ajunge la 39-40 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime între 19 și 25 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Dealurile de Vest.

Amintim că fenomenul El Niño continuă să se intensifice constant, iar specialiștii se așteaptă ca acesta să domine modelele climatice globale în sezonul august-octombrie 2026, crescând probabilitatea unor temperaturi peste normal în mare parte a lumii și determinând schimbări semnificative în modelele de precipitații, avertizează vineri Organizația Meteorologică Mondială (OMM).