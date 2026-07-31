Cupolă de foc deasupra Europei. Al patrulea val de căldură extremă e și mai intens. Sute de recorduri de temperatură au fost doborâte

Europa se confruntă cu al patrulea val major de caniculă al acestei veri, unul dintre cele mai intense și extinse din ultimii ani

Europa se confruntă cu al patrulea val major de caniculă al acestei veri, unul dintre cele mai intense și extinse din ultimii ani. Meteorologii au emis avertizări de cod roșu pentru mai multe state, printre care Elveția, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia și Ungaria, iar masele de aer tropical vor continua să domine continentul cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare.

Valul de căldură a adus temperaturi extreme și a rescris statisticile climatice în numeroase țări europene.

În doar câteva zile, sute de recorduri de temperatură au fost doborâte în Spania, Franța, Elveția, Austria, Liechtenstein, Germania, Danemarca, Polonia și Cehia.

În Austria, termometrele au urcat până la 39 grade Celsius la St. Pölten, egalând recordul absolut al stației. Alte valori remarcabile au fost înregistrate la Tulln (38,8 grade Celsius), Amstetten și Ranshofen (37,9 grade Celsius), precum și la Langenlois (37,8 grade Celsius), multe dintre acestea reprezentând noi maxime locale.

Aerul tropical a ajuns inclusiv în Danemarca, unde s-au înregistrat temperaturi de până la 34,5 grade Celsius, fiind stabilite noi recorduri lunare, după ce țara consemnase anterior un record național absolut de 37 grade Celsius.

În Elveția, orașul Basel/Binningen a atins 39,7 grade Celsius, egalând recordul absolut al țării stabilit în 2015 la Geneva. Mai multe stații meteorologice elvețiene au raportat, de asemenea, cele mai ridicate temperaturi măsurate vreodată.

O zi istorică a fost și în Germania, unde temperatura a urcat până la 40,5 grade Celsius. Zeci de recorduri au fost depășite în întreaga țară, iar specialiștii afirmă că această perioadă rescrie practic istoria climatică a Germaniei.

Situația este la fel de excepțională și în Franța și Spania. În Franța au fost înregistrate aproape 200 de recorduri de temperatură în doar două zile, în timp ce în Spania maximele s-au apropiat de 43 grade Celsius în regiunile Catalonia și Navarra. Printre recordurile lunare se numără 40,4 grade Celsius la Pamplona și 39,7 grade Celsius la Calmocha.

Meteorologii avertizează că persistența acestui val de căldură va menține un risc ridicat de incendii de vegetație, stres termic și fenomene meteo extreme, în timp ce temperaturile foarte ridicate continuă să afecteze milioane de locuitori din Europa.