Incendiile din Franța au creat o furtună de foc. Flăcările ard cu intensitatea unor "bombe atomice"

Incendiile din Franța și Spania au scăpat de sub control. Foto: Profimedia Images

Incendiile uriașe din sud-vestul Franței au ars atât de intens încât au generat o furtună produsă chiar de foc. Fenomenul, întâlnit uneori în timpul incendiilor extreme din Statele Unite și Canada, nu mai fusese observat până acum în Franța. Experții spun că acesta este unul dintre semnele că Europa intră într-o nouă eră a incendiilor de vegetație, scrie CNN.

Europa s-a confruntat întotdeauna cu incendii, însă acestea devin tot mai puternice și mai greu de controlat pe fondul schimbărilor climatice. Pompierii din Franța și Spania luptă în prezent cu focare mai violente și mai imprevizibile decât cele întâlnite până acum.

Situația apare după sezonul record al incendiilor de anul trecut. Specialiștii avertizează că Europa se alătură unor regiuni precum Siberia și Amazonia, unde incendiile extreme se repetă de la un an la altul.

"Am intrat într-o eră a incendiilor care nu mai pot fi stinse", a declarat Víctor Resco de Dios, profesor de inginerie forestieră și schimbări globale la Universitatea din Lleida, din Spania. "Sunt incendii care ard cu intensitatea mai multor bombe atomice."

Incendiile din Franța au distrus până acum peste 116.000 de hectare, devenind cele mai mari înregistrate vreodată în această țară. Sezonul incendiilor va mai continua însă câteva luni.

"Situația cu care ne confruntăm este cea mai gravă înregistrată vreodată, cea mai gravă de după Al Doilea Război Mondial", a declarat luni președintele Emmanuel Macron, în timpul unei vizite la Bordeaux. El a descris incendiile drept "fără precedent".

Unul dintre cele mai clare semne ale intensității lor a fost apariția unor nori de foc, numiți "pirocumulonimbus". Potrivit autorităților, aceștia s-au format în weekend în regiunea Gironde, lângă Bordeaux.

Norii de foc apar atunci când un incendiu foarte puternic produce o coloană uriașă de aer fierbinte. Aceasta urcă rapid în straturile mai reci ale atmosferei și formează nori asemănători celor de furtună. Acești nori pot produce vânt puternic, ploaie și fulgere. În acest fel, incendiul devine și mai imprevizibil și poate ajunge să se alimenteze singur.

Fenomenul este cunoscut în Australia, Canada și Statele Unite. Incendiile din Los Angeles din 2025 au produs chiar și o rară tornadă de foc. În Europa, astfel de fenomene sunt însă foarte puțin întâlnite.

Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu a precizat că nu poate confirma deocamdată dacă acesta a fost primul nor pirocumulonimbus înregistrat în Franța.

"Dacă va fi confirmată, apariția sa arată intensitatea excepțională a incendiului și condițiile atmosferice neobișnuite în care acesta se propagă", a declarat Francesca Di Giuseppe, coordonatoarea prognozelor privind incendiile din cadrul centrului.

Experții atrag atenția și asupra suprafețelor uriașe afectate. Incendiile au distrus întinse zone din Franța și Spania, iar ambele țări au cerut ajutorul Uniunii Europene.

"O criză a incendiilor care afectează în același timp mai multe țări este rară în Europa", a declarat Stefan Doerr, directorul Centrului de Cercetare a Incendiilor de Vegetație de la Universitatea Swansea.

Flăcările se apropie și de orașe importante. Un incendiu care a cuprins provincia muntoasă Ávila, la vest de Madrid, a devenit cel mai mare înregistrat vreodată în Spania, potrivit autorităților.

"Neobișnuit este numărul mare de incendii distructive, care se răspândesc rapid, depășesc capacitatea pompierilor și obligă comunități întregi să evacueze", a declarat Guillermo Rein, profesor specializat în studiul incendiilor la Imperial College London.

Peste 300.000 de oameni au fost evacuați până acum în cele două țări.

Experții spun că incendii de asemenea dimensiuni sunt aproape imposibil de stins complet până când nu rămân fără vegetație de ars sau până când nu apar ploi abundente și de durată, indiferent de numărul pompierilor mobilizați.

"În Australia și în unele zone din Statele Unite și Canada, oamenii au ajuns să accepte că anumite incendii pot scăpa de sub control", a explicat Stefan Doerr. "În Europa există încă ideea că astfel de incendii pot fi prevenite complet."

De ce sunt incendiile atât de grave?

Fiecare incendiu este diferit și depinde de mai mulți factori, printre care modul în care sunt administrate terenurile, relieful și resursele pompierilor. Oamenii de știință spun însă că vremea extremă, agravată de schimbările climatice, a avut un rol important.

Încălzirea globală provoacă treceri tot mai bruște de la perioade foarte ploioase la secetă severă. Matthew Jones, cercetător la Universitatea East Anglia, descrie acest fenomen drept un "efect de bici".

Iarna trecută a fost neobișnuit de ploioasă în Franța și Spania, ceea ce a dus la creșterea abundentă a vegetației. Apoi vremea s-a schimbat brusc.

Din luna mai, Europa de Vest a fost lovită de mai multe valuri de căldură puternice, care au uscat vegetația și solul. Căldura a transformat plantele crescute în timpul iernii într-un combustibil foarte inflamabil, a explicat Jones.

Franța și Spania se pregătesc acum pentru al patrulea val de căldură din această vară, iar autoritățile se tem că temperaturile ridicate vor agrava situația.

"Scenarii apocaliptice"

Autoritățile spun că stingerea completă a incendiilor ar putea dura luni întregi. Efectele lor se vor simți însă mult timp după ce flăcările vor fi controlate.

Fumul și aerul poluat produs de incendii sunt periculoase pentru sănătate. La nivel mondial, poluarea provocată de incendiile de vegetație este asociată cu peste 100.000 de decese în fiecare an.

Există și pierderi economice importante. Incendiile se apropie de orașe mari și afectează zone turistice, regiuni viticole și centre importante pentru industria de apărare.

În același timp, ele pot schimba relația oamenilor cu locurile în care trăiesc, deoarece tot mai multe comunități se confruntă cu amenințarea permanentă a unor incendii greu de controlat.

Oamenii de știință avertizează că incendiile din Europa și din alte regiuni ale lumii vor deveni mai dese și mai puternice atât timp cât oamenii vor continua să ardă combustibili fosili și să contribuie la creșterea temperaturilor.

"Este greu de spus cât de gravă poate deveni situația", a declarat Víctor Resco de Dios. "În curând nu vom mai putea exclude scenarii apocaliptice precum cele din California sau Australia, cu incendii care se întind pe sute de mii sau chiar pe un milion de hectare."