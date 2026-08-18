O casieră de la Auchan Spania a fost concediată după 19 ani de muncă. Decizia a fost luată după ce s-a văzut ce a făcut 20 de secunde

1 minut de citit Publicat la 13:08 18 Aug 2026 Modificat la 14:21 18 Aug 2026

O casieră de la Auchan a fost concediată după 19 ani de muncă. Decizia a fost luată după ce s-a văzut ce a făcut 20 de secunde. FOTO Getty Images

O casieră a unui magazin Auchan din regiunea Zaragoza, Spania, a fost concediată fără indemnizație după 19 ani de activitate, pentru că a luat 195 de euro din portofelul uitat de un client. Furtul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar instanța a decis că măsura concedierii a fost justificată.

Totul s-a întâmplat pe 3 iulie 2024, la ora 14.59, într-un magazin Auchan din regiunea Zaragoza. Un client și-a uitat portofelul lângă terminalul de plată, iar angajata, care lucra pentru companie de 19 ani, nu a anunțat imediat că l-a găsit. În loc să predea portofelul, casiera l-a pus în sertarul casei de marcat.

Câteva minute mai târziu, după ce a numărat banii din casă, femeia a deschis din nou sertarul, a scos portofelul și s-a aplecat timp de aproximativ 20 de secunde.

Când s-a ridicat, a privit în jur pentru a se asigura că nu este observată, apoi a așezat portofelul lângă terminalul de plată. Ulterior, a chemat un coleg și a susținut că tocmai îl găsise, potrivit relatării publicate de Noticias Trabajo.

Atunci când portofelul a fost predat, directorul adjunct al magazinului a verificat conținutul acestuia și a constatat că în interior se mai aflau doar documente, scrie L' Independant

Clientul a reclamat dispariția celor 195 de euro

La ora 15.29, portofelul a fost restituit proprietarului. Clientul a observat însă că lipseau cei 195 de euro în numerar pe care îi avea în interior și a făcut plângere la poliție.

Anchetatorii au cerut și au obținut accesul la imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului. Înregistrările au arătat gesturile casierei și au devenit principala probă împotriva acesteia.

Angajata a pretins că a găsit suma dispărută sub casa de marcat. Explicația nu a fost considerată credibilă, mai ales în contextul imaginilor surprinse de sistemul de supraveghere. Ulterior, conducerea magazinului a decis concedierea casierei.

Femeia a contestat în instanță decizia angajatorului și a încercat să demonstreze că măsura concedierii nu era justificată.

Auchan a avut însă câștig de cauză atât în primă instanță, cât și în apel. Judecătorii au considerat concedierea întemeiată, iar fosta angajată nu a primit nicio indemnizație, în ciuda celor 19 ani lucrați pentru companie.