Cum se văd din satelit incendiile devastatoare din Franța și Spania. Suprafața arsă din jurul Madridului e mai mare decât a capitalei

Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Franța și Spania, unde peste 300.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele. Franța se confruntă cu cea mai dificilă situație de la al Doilea Război Mondial încoace, a spus luni seară președintele Emmanuel Macron, care a vizitat orașul Bordeaux, sever afectat de incendiile de vegetație. Pe de altă parte, autoritățile din regiunea Madrid afirmă că flăcările sunt cele mai puternice înregistrate vreodată în această zonă.

Incendiile izbucnesc după o vară marcată de valuri succesive de căldură, în timpul cărora temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în numeroase regiuni ale Europei, scrie BBC.

?? Incendies en Espagne : point sur la situation au Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC).



En proie à un important incendie de forêt qui touche la région de Madrid, le complexe de communications spatiales de la NASA à Robledo de Chavela a été évacué dans la journée… https://t.co/A2xjd8OCOI pic.twitter.com/Q1Dp4jGOP7 — Xplora (@XploraSpace) July 25, 2026

Mai multe focare din jurul Madridului au distrus aproximativ 770 de kilometri pătrați, potrivit estimărilor autorităților. Suprafața afectată este mai mare decât cea a capitalei spaniole.

? Wildfires continue to rage across south-west France and central Spain.



On 26 July, @CopernicusEU Sentinel-2 captured extensive burn scars near Bordeaux and around our Cebreros ground station, where operations have resumed despite ongoing fire activity in the region.



The… pic.twitter.com/WOBTDL0yHL — European Space Agency (@esa) July 27, 2026

În Franța, cea mai gravă situație se înregistrează în departamentul Gironde, în apropiere de Bordeaux, unde peste 200.000 de persoane au fost evacuate. Incendiul s-a extins rapid prin pădurile și terenurile agricole ale cunoscutei regiuni viticole franceze. În mai puțin de patru zile au ars aproximativ 420 de kilometri pătrați, o suprafață de aproape patru ori mai mare decât Parisul.

Flăcările au ajuns la 15 kilometri sud de Bordeaux.

Incendiile amenință și mai multe obiective militare și industriale sensibile din regiune, inclusiv unități implicate în producerea rachetelor balistice franceze, a motoarelor pentru rachete și în prelucrarea substanțelor chimice periculoase.

Imaginile din satelit realizate deasupra regiunii Gironde arată întinderi vaste de pământ ars și înnegrit, în timp ce fumul este purtat de vânt spre est, în interiorul țării.

Incendiul și-a creat propria furtună

Flăcările au devenit atât de puternice încât au generat o uriașă furtună cu descărcări electrice, alimentată chiar de incendiul de vegetație.

Fenomenul, unul rar, se produce atunci când căldura degajată de foc determină aerul de deasupra să se ridice rapid, transportând la mare altitudine fum, cenușă și vapori de apă.

Pe măsură ce aerul urcă, se răcește, iar vaporii de apă se condensează și formează un nor. Dacă incendiul este suficient de puternic, iar atmosfera este instabilă, norul se poate transforma într-un cumulonimbus, același tip de nor asociat furtunilor puternice.

Atunci când ajung la dimensiuni mari, acești nori pot produce fulgere care, la rândul lor, pot declanșa noi incendii. Uneori, fenomenul poate aduce și grindină sau ploaie.

Aceste condiții extreme și greu de anticipat fac intervenția pompierilor și mai dificilă.

Avioane și culoare de protecție împotriva focului

Pentru combaterea incendiilor, pompierii francezi folosesc avioane încărcate cu substanțe ignifuge, dar și aeronave de tip Canadair. Acestea pot prelua 6.000 de litri de apă din lacuri sau din mare în numai 12 secunde și îi pot arunca direct asupra flăcărilor. În zilele cu risc ridicat, avioanele încărcate patrulează deasupra zonelor vulnerabile înainte ca incendiile să fie raportate, astfel încât să poată interveni în câteva minute de la observarea unui focar.

Aeronavele efectuează adesea zboruri repetate, în timp ce substanțele ignifuge sunt împrăștiate de-a lungul marginilor incendiului, iar echipele de la sol atacă direct flăcările.

??️ Incendies en Gironde : au bout de la presqu’île du Cap Ferret, le pare-feu réalisé à l’initiative privée de Benoît Bartherotte et de l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret apparaît désormais sur les images des satellites Sentinel-2 du programme Copernicus. pic.twitter.com/Fm7h2hVKcU — Xplora (@XploraSpace) July 27, 2026

În Gironde, aproximativ 2.500 de pompieri, 1.500 de militari și 1.200 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pentru stingerea incendiului.

??️ Incendie en Gironde : premières estimations des dégâts sur la végétation.



Les images acquises le 23 juillet 2026 par l’instrument OLCI du satellite Sentinel-3 (programme Copernicus) permettent d’obtenir une première vision de l’impact de l’incendie entre Saumos, Le Porge et… https://t.co/whpS33B8dv pic.twitter.com/cw8YNVPjim — Xplora (@XploraSpace) July 24, 2026

În ciuda efectivelor numeroase, Jean-Luc Gleyze, un oficial din Gironde, a declarat pentru BBC că autoritățile nu au suficienți oameni și suficiente echipamente pentru a lupta cu focul.

Latest Copernicus Sentinel-2 satellite imagery from 26 July shows some encouraging signs around the Cebreros ground station, where wildfire activity has subsided. Operations at the station are active again, however the situation remains challenging. The extensive burn scar (shown… pic.twitter.com/Dy08wifmIL — Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) July 27, 2026

În apropierea localității Lacanau, buldozerele, excavatoarele și alte utilaje grele au fost folosite pentru a crea un culoar de protecție împotriva focului, care ajunge în unele puncte la o lățime de 100 de metri, potrivit presei franceze. Un astfel de culoar reprezintă o fâșie de teren de pe care este îndepărtată întreaga vegetație, pentru ca incendiul să nu mai găsească material combustibil și să nu se poată extinde.

Spania se îndreaptă spre cel mai grav sezon al incendiilor din ultimele două decenii

Echipele de intervenție din Spania folosesc metode similare pentru a combate incendiile, care ar putea deveni cele mai grave înregistrate în țară în ultimii 20 de ani.

Francisco Martín, delegatul Guvernului în regiunea Madrid, a descris situația drept "fără îndoială, cel mai mare incendiu din istoria regiunii Madrid".

Răspândirea flăcărilor a fost favorizată de temperaturile mai ridicate și de condițiile tot mai secetoase asociate schimbărilor climatice. Acestea permit incendiilor să avanseze mai repede și să ardă cu o intensitate mai mare.

Locuitorii și echipele de intervenție din Franța și Spania se tem că situația s-ar putea agrava în cursul săptămânii următoare. Prognozele indică instalarea unei zone de presiune ridicată, care va aduce vreme uscată, stabilă și temperaturi în continuă creștere.