Misiunea pompierilor români în Franța a fost prelungită cu două săptămâni. Unde intervin salvatorii pentru stingerea incendiilor

2 minute de citit Publicat la 09:15 28 Iul 2026 Modificat la 09:15 28 Iul 2026

Misiunea pompierilor români în Franța a fost prelungită cu două săptămâni. FOTO: Facebook IGSU

Misiunea pompierilor români pentru stingerea incendiilor din Franța a fost prelungită cu două săptămâni, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU). în Prezent, echipale de salvatori români intervin în Departamentul Var.

Ca urmare a solicitării formulate de autoritățile franceze prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, în ședința de luni, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier din Franța.

Sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii.

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Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni și angajamentul de a contribui la gestionarea situațiilor de urgență în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, a transmis IGSU.

Pompierii români vor continua să acționeze alături de echipele internaționale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților aflate în zonele de risc.

Unde intervin pompierii români

Pompierii români intervin în Departamentul Var, Franța.

Ca urmare a evoluției situației operative din sudul Franței, în cursul zilei de ieri, autoritățile franceze au decis redislocarea modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure, aflat în cadrul misiunii de prepoziționare desfășurate sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, din Departamentul Pyrénées-Orientales către Departamentul Var, în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Decizia a fost luată pentru sprijinirea autorităților franceze în gestionarea unui incendiu major de vegetație care se manifestă în zona Pontevès.