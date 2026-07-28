Misiunea pompierilor români în Franța a fost prelungită cu două săptămâni. Unde intervin salvatorii pentru stingerea incendiilor

Misiunea pompierilor români pentru stingerea incendiilor din Franța a fost prelungită cu două săptămâni, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU). în Prezent, echipale de salvatori români intervin în Departamentul Var.
Ca urmare a solicitării formulate de autoritățile franceze prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, în ședința de luni, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier din Franța.
Sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii.
Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni și angajamentul de a contribui la gestionarea situațiilor de urgență în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, a transmis IGSU.
Pompierii români vor continua să acționeze alături de echipele internaționale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților aflate în zonele de risc.
Unde intervin pompierii români
Pompierii români intervin în Departamentul Var, Franța.
În timpul nopții, pompierii români au instalat baza de operații în localitatea Correns, de unde au fost ulterior dislocați în teren pentru executarea unei misiuni de stingere a incendiului. Misiunea a vizat limitarea propagării flăcărilor în proximitatea unui drum de acces, în scopul securizării acestuia și asigurării condițiilor necesare pentru deplasarea în siguranță a autospecialelor către zona de intervenție, a informat IGSU pe Facebook.
Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de mulțumire în limba română pentru pompierii trimiși de România să lupte cu incendiile de vegetație din sudul Franței.
România a trimis pompieri specializați pentru a participa la misiunile de stingere a incendiilor din Franța. 40 de pompieri români acționează în zonele critice din Franța, fiind susținuți de autospeciale de mare capacitate, cisterne, tehnică radio și aeronave fără pilot pentru monitorizarea focarelor.