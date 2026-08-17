Cum au ajuns centralele nucleare din SUA să depindă de uraniul rusesc. „E modalitatea prin care Rusia ne spune că depindem de ei”

SUA au importat anul trecut 400 de tone de uraniu slab îmbogățit din Rusia, în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari. Foto: Getty Images

În timp ce Rusia lui Vladimir Putin ocupă cea mai mare centrală nucleară din Ucraina, de la Zaporojie, și atacă infrastructura energetică a acestei țări, Europa și SUA depind în continuare de combustibilul nuclear rusesc necesar propriilor rețele energetice. Compania canadiană Westinghouse Electric se numără printre firmele care primesc uraniu sărăcit (slab îmbogățit) din Rusia și care alimentează reactoarele nucleare din SUA, informează CBC Canada.

Statele Unite au interzis importul de uraniu îmbogățit din Rusia în august 2024, pentru „a renunța la dependența SUA de materialul rusesc și a încuraja aprovizionarea cu astfel de combustibil din resurse interne”, conform Departamentului de Energie al SUA (DOE).

Dar Legea de Interzicere a Importurilor de Uraniu din Rusia permite totuși DOE să ridice această interdicție dacă „nu există nicio sursă alternativă viabilă de uraniu slab îmbogățit” sau dacă „importul de uraniu sărăcit e în interes național.”

Centrul Bellona pentru Transparență în Mediu din Vilnius, Lituania, a raportat în iunie că SUA au importat anul trecut 400 de tone de uraniu slab îmbogățit din Rusia, în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari, iar principalii beneficiari au fost subsidiarele companiei nucleare franceze Framatome (peste 127 de tone), furnizorul american de combustibil nuclear Global Nuclear Fuel Americas (peste 110 tone) și Westinghouse (aproximativ 27 de tone).

Uniunea Europeană nu are nicio interdicție privind importul de uraniu îmbogățit din Rusia, iar Canada nu a sancționat afacerile cu compania națională de energie atomică din Rusia, Rosatom, sau cu filiala sa de export, Tenex.

„Suntem împotriva acestor exporturi în timp ce există această situație de război [și o] amenințare directă la adresa Ucrainei,” a declarat Dmitri Gorceakov, consilier pe teme nucleare la Bellona și co-autor al unui raport publicat în iunie despre industria nucleară a Rusiei și războiul din Ucraina. „Toate țările ar trebui să încerce să-și reducă dependența de Rusia și să renunțe la orice posibilă cooperare”.

SUA și Europa importă între 20-30% uraniu din Rusia pentru propriile centrale nucleare

În perioada 2022-2026, în plin război ucrainean, compania Tenex (filiala Rosatom însărcinată cu exporturile) a exportat diverse cantități de uraniu din Rusia către fabrica de combustibil a companiei Westinghouse.

În cadrul unui transport efectuat în martie 2026, Tenex a livrat, conform rapoartelor, 50.612 kilograme de uraniu (peste 50 de tone) către Westinghouse în patru containere, care au plecat din Rusia de la portul din Sankt Petersburg și au ajuns la destinație, în SUA la portul din Baltimore.

Uraniul îmbogățit trimis către facilitățile Westinghouse din Carolina de Sud este procesat în pastile de combustibil și apoi introdus în ansambluri de tije de combustibil care sunt trimise la reactoarele nucleare comerciale.

Westinghouse Electric este deținută în proporție de 51% de Brookfield Renewable Partners, o filială a firmei de management investițional cu sediul în Toronto, Brookfield Corporation. Restul de 49% din Westinghouse este deținut de Cameco Corporation, cu sediul în Saskatchewan, unul dintre cei mai mari producători de uraniu și furnizori de combustibil nuclear din lume.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA, o agenție guvernamentală din cadrul DOE, nu publică cantitatea totală de uraniu cumpărat de la Rusia, invocând „protecția datelor pentru confidențialitate”. Într-un raport publicat în iulie, Rusia este menționată drept cel mai mare furnizor străini de uraniu de pe piața americană.

„Este o modalitate pentru Rusia și Rosatom și pentru propaganda rusă de a spune că depindeți de noi, că nu puteți face nimic fără noi,” a spus Gorceakov.

SUA și Europa sunt de zeci de ani dependente de uraniul rusesc, pe care guvernele și industria occidentală încearcă să-l înlocuiască prin creșterea producției interne.

Rusia furnizează aproximativ 44% din uraniul îmbogățit la nivel global și 20 până la 30% din uraniul îmbogățit folosit în SUA și Europa.