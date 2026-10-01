Premierul bulgar Rumen Radev cere un dialog al Europei cu Rusia pentru „a evita un atac nuclear”

3 minute de citit Publicat la 12:52 01 Oct 2026 Modificat la 12:54 01 Oct 2026

Premierul bulgar Rumen Radev. Foto: Hepta

„Trebuie să ne gândim întotdeauna la cel mai rău scenariu posibil”, a declarat premierul bulgar, Rumen Radev, la Summitul Apărării organizat de Euronews, avertizând asupra riscului unui atac nuclear rusesc în cazul escaladării tensiunilor cu Europa. Uniunea Europeană ar trebui să colaboreze diplomatic cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a evita un atac nuclear devastator, a spus Radev.

Rusia controlează cel mai mare arsenal nuclear din lume, cu aproximativ 4.400 de focoase nucleare stocate, dintre care 1.796 sunt amplasate strategic.

Radev a criticat, de asemenea, livrările continue de arme și muniții ale Europei către Ucraina, pe care le-a respins ca fiind o strategie eșuată de „pace prin forță”.

„Există o limită la simpla livrare de arme și sprijin, deoarece pacea finală se va realiza prin diplomație, nu prin livrarea de arme. Așadar, apelul nostru este să ne ascultăm mai mult unii pe alții, să deschidem liniile de comunicare”, a declarat Radev miercuri.

„Problema este că nimeni nu pune problema riscului nuclear. Există? Poate că nu, nu știu, dar acesta este un risc”, a continuat el.

„Trebuie să ne gândim întotdeauna la cel mai rău scenariu posibil. Suntem pregătiți pentru asta? Vorbește cineva despre evaluarea riscurilor? Pentru că am încercat să obținem o victorie convențională asupra celei mai mari puteri nucleare.”

Radev a făcut referire la recenta declarație a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care a afirmat că un război între Rusia și Europa ar fi „complet diferit” și „foarte scurt”, un comentariu perceput ca o amenințare nucleară implicită.

Săptămâna aceasta, Moscova a trimis NATO un document în care amenință că va „folosi întregul arsenal de forțe și capabilități de care dispune, inclusiv arme nucleare” pentru a-și apăra teritoriul de alianță, potrivit Reuters.

Radev a respins „acest tip de discurs” din partea Kremlinului, dar i-a îndemnat pe colegii săi lideri europeni să ia în considerare unde ar putea duce o escaladare.

Tensiunile au crescut pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile hibride împotriva țărilor europene, în încercarea de a insufla frică în societate și de a descuraja sprijinul militar pentru Ucraina.

„Există o carte nucleară”, a declarat premierul bulgar, menționând că Rusia ar fi dispusă să o joace dacă ar fi slăbită sau încolțită.

„Trebuie să ținem cont de acest lucru. Nu putem închide ochii (la faptul că) există arme nucleare pe continentul nostru, există arme nucleare în arsenalul Rusiei. Și asta face parte din calculul jocului.”

De la alegerea sa la începutul acestui an, Radev se află în minoritatea celor care pledează pentru o colaborare diplomatică mai strânsă cu Rusia pentru a pune capăt invaziei la scară largă a Ucrainei. Slovacia, Republica Cehă și Austria au insistat, de asemenea, pentru dialog.

Alții, însă, susțin că Kremlinul este puțin interesat de negocieri semnificative și continuă să insiste asupra revendicărilor maximaliste. O scurtă întâlnire de săptămâna trecută între ministrul german de externe și Lavrov, la New York, s-a încheiat cu acuzații dure.

Încercările Casei Albe de a obține un armistițiu temporar au eșuat. Rusia a blocat Marea Neagră și a lansat în schimb atacuri aeriene non-stop asupra orașelor ucrainene.

Radev nu a părut descurajat de acest bilanț și a insistat că Europa ar trebui să își reechilibreze „instrumentele militare, economice și diplomatice” în favoarea ultimei componente.

De asemenea, el a respins eticheta de „pro-rus” atribuită guvernului său, care anul acesta a respins sancțiunile împotriva Patriarhului Kirill .

„Războiul din Ucraina a pus la încercare gândirea noastră critică și abordarea realistă”, a spus el.

„Ne-a pus la încercare capacitatea de a evalua centrul de greutate strategic al adversarului. Mai presus de toate, ne-a pus la încercare capacitatea de a concepe obiective politice fezabile și de a le traduce într-o strategie militară solidă și de a defini o stare finală dorită”, a adăugat el.

„Nu am epuizat puterea diplomației și trebuie să facem și să vorbim mai mult.”