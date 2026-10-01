Dacia Striker va fi în centrul atenției la Salonul Auto de la Paris: "Combină trei tipuri de mașini într-un singur model"

Dacia Striker va fi comercializată la un preț de sub 25.000 de euro și va putea fi comandat începând cu jumătatea lunii octombrie. FOTO: dacia.ro

Salonul Auto de la Paris se apropie, iar Dacia Striker va fi una dintre noutățile prezentate de constructorul român la eveniment. Noul model, poziționat între SUV, break și berlină, va putea fi comandat începând de la jumătatea lunii octombrie, cu un preț de pornire de sub 25.000 de euro, scriu francezii de la caradisiac.com.

În urmă cu două luni, Dacia a prezentat presei auto internaționale potențialul său viitor bestseller, Striker. "Noul model, care devine cea mai mare mașină din gama mărcii, cu o lungime de 4,62 metri, o lățime de 1,82 metri și o înălțime de 1,53 metri, este unul destul de neobișnuit", scrie publicația.

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"Modelul se încadrează în categoria crossoverelor, deoarece nu este nici o berlină clasică, nici un SUV și nici un break, dar preia caracteristici de la fiecare dintre aceste trei tipuri de mașini într-un singur model".

Acesta va fi comercializat la un preț de sub 25.000 de euro și va putea fi comandat începând cu jumătatea lunii octombrie. Până la lansarea oficială, Dacia Striker va putea fi descoperită la Salonul Auto de la Paris, care se desfășoară în perioada 12–18 octombrie, la Porte de Versailles, la standul A12 din Pavilionul 6.

Noutăți, dar și elemente clasice

Lansarea modelului Striker îi oferă constructorului Dacia ocazia de a introduce elemente cu adevărat noi în automobilele sale, în special în ceea ce privește tapițeria și planșa de bord, unde instrumentarul digital de 7 inch este proiectat pe o lamelă din plastic, de către un ecran ascuns sub partea superioară a planșei de bord.

Desigur, sunt prezente și echipamentele obligatorii prin reglementări, precum și alte dotări devenite între timp obișnuite pe automobile, inclusiv toate sistemele de asistență la condus obligatorii, printre care asistența la frânarea de urgență cu detectarea pietonilor, bicicliștilor și motocicletelor, alerta pentru detectarea oboselii sau sistemul de menținere a benzii de circulație.

La acestea se adaugă pilotul automat adaptiv, climatizarea manuală, cele patru geamuri electrice, precum și senzorii de parcare, completați de o cameră pentru mersul înapoi. Cele două ecrane, de 7 și 10,1 inch, sunt de asemenea oferite în standard, la fel ca barele de plafon.