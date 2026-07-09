"Cu noul Striker, Dacia își recapătă avantajul". Cea mai nouă mașină românească intră în luptă cu giganții auto chinezi

Dacia nu a avut concurență în Europa, oferind constant produse cu 20 până la 30% mai ieftine decât rivalii săi. FOTO: dacia.ro

După succesul SUV-urilor Duster și Bigster, Dacia încearcă să cucerească unul dintre cele mai profitabile segmente ale pieței auto europene: mașinile de familie, scriu francezii de la L'automobile.

Ei remarcă faptul că lansarea vine într-un moment în care Dacia și alți producători tradiționali se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor chinezi, care câștigă teren în Europa cu modele accesibile și bine echipate.

Noul Striker, un model aflat la granița dintre break și SUV, vine cu un preț competitiv și promisiunea unui compromis între spațiu, confort și costuri reduse.

Pentru a-și câștiga locul pe această piață, producătorul român nu are de ales decât să ofere un design și o ambianță interioară mai rafinate. Acesta este exact scopul noului Striker, care pretinde a fi un hibrid între sedan, break și SUV și este, de asemenea, promovat ca fiind foarte accesibil, cu un preț de pornire sub 25.000 de euro.

Jurnaliștii francezi scriu că multă vreme, Dacia nu a avut concurență în Europa, oferind constant produse cu 20 până la 30% mai ieftine decât rivalii săi. Însă, odată cu electrificarea parcului auto și cu sosirea mai structurată a producătorilor chinezi, campioni ai discount-ului, ideea că Dacia rămâne cea mai ieftină nu mai este valabilă.

"Cu toate acestea, odată cu noul Striker, marca românească își recapătă avantajul. Întrucât producătorii mainstream au abandonat segmentul destul de nișat al break-urilor supraînălțate , este dificil să vedem noul Audi A6 Allroad ca o amenințare. Prin urmare, peisajul concurențial pentru Striker este destul de divers.

Cu o lungime de 4,62 m și un hayon, Dacia Striker concurează cu modelele break. Dar doar cu cele ale căror prețuri nu au crescut vertiginos. Ne gândim în special la Skoda Octavia Combi (4,69 m), care pornește de la puțin peste 32.000 €, și poate, la Stellantis, la Peugeot 308 SW și Opel Astra SportsTourer , cu o lungime de 4,63 m, respectiv 4,64 m, cu prețuri începând de la 34.850 €, respectiv 34.090 €, ceea ce reprezintă cu aproape 10.000 € mai mult decât modelele de bază", precizează jurnaliștii de la L'automobile.

Cine va cumpăra noua Dacie Striker

Dacia precizează clar că 40% dintre cumpărătorii de mașini de familie din Europa optează pentru un alt stil de caroserie decât un SUV. Striker se adresează celor care nu își doresc un vehicul înalt, dar care totuși apreciază versatilitatea.

Având în vedere că este cu 13 cm mai scund decât Bigster, nu există nicio îndoială că experiența de condus va fi îmbunătățită semnificativ. Acest lucru nu va compromite caracterul practic, având un portbagaj mai mare decât Bigster și o modularitate cel puțin la fel de bună.

Francezii scriu că singurul dezavantaj este senzația de spațiu puțin mai redus în interiorul lui Striker, din cauza spațiului pentru cap mai mic. Însă natura orientată spre familie a noului break Dacia rămâne incontestabilă.

"Pasionații de tehnologie vor fi, de asemenea, dezamăgiți de sistemul multimedia mai puțin sofisticat. Toate acestea sunt compromisuri necesare pentru a oferi prețuri foarte competitive, care, fără îndoială, vor atrage mulți cumpărători care nu s-au gândit niciodată să conducă o Dacia".