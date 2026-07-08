Noua Dacia Striker i-a cucerit pe cei de la Top Gear: "Este SUV, berlină și break în același timp. Și costă sub 25.000 euro"

Poate că ar fi trebuit să se numească Dacia „Everything Everywhere All At Once”, glumesc jurnaliștii de la Top Gear. FOTO: dacia.ro

Noul Dacia Striker a atras atenția presei auto internaționale înainte de lansare. Jurnaliștii de la Top Gear spun că modelul combină caracteristicile unui SUV, ale unei berline și ale unui break, într-un pachet accesibil, și consideră că acesta oferă „mult pentru puțin”, datorită prețului de pornire de sub 25.000 de euro și dotărilor generoase.

"Acesta este noul Dacia Striker. Poate că ar fi trebuit să se numească Dacia „Everything Everywhere All At Once”, glumesc jurnaliștii de la Top Gear, făcând trimitere la filmul cu același nume. Explicația este simplă: producătorul susține că noul model este în același timp SUV, berlină și break. „Mai bine să-i spunem pur și simplu o mașină”, scriu britanicii, remarcând că aceasta va avea un preț de pornire de sub 25.000 de euro.

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"Puțin mai mult decât atunci când a fost prezentată pentru prima dată acum câteva luni, dar totuși subestimează confortabil modelele de dimensiuni similare, cum ar fi Golf, Astra și Corolla.

"Ați avut câteva luni la dispoziție să le digerați aspectul, așa că acum putem vorbi despre ce le propulsează. Există Striker Hybrid 155, care combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu patru cilindri și 108 CP cu un motor electric de 48 CP, un generator-demaror, o baterie de 1,4 kWh și o cutie automată. Apoi, există Striker Hybrid 150 4x4, care oferă un mic motor pe benzină de 1,2 litri, mild-hybrid, pe față, o cutie automată cu dublu ambreiaj cu șase trepte în mijloc și un motor electric pe spate".

Această versiune 150 4x4 are, de asemenea, multe moduri (auto, eco, zăpadă, noroi/nisip, off-road), plus control la coborârea pantelor. De asemenea, beneficiază de toate asistențele de siguranță obișnuite, cum ar fi frânarea de urgență, recunoașterea semnelor de circulație, alertă de viteză, avertizare la părăsirea benzii de rulare, pilot automat adaptiv și chiar o funcție de menținere automată a vitezei. Și dacă ați stat vreodată într-o Dacia modernă, toate vi se vor părea familiare în interior: există un ecran tactil central de 10,1 inci (dotare standard), un panou de instrumente digital, un sistem stereo Arkamys cu șase difuzoare, câteva butoane fizice și opțiunea accesoriilor „YouClip” de la Dacia. Există, de asemenea, opțiunea unui acoperiș panoramic care deschide interiorul spațios, potrivit pentru cinci persoane și bunurile lor. Portbagajul are 600 de litri și o trapă cu deschidere automată, în timp ce Dacia menționează că există mult material reciclat în interiorul mașinii - mai mult decât la Bigster și Duster", scriu jurnaliștii britanici.

Dacia estimează că întregul ansamblu cântărește în jur de 1.400 kg. „Această abordare se reflectă într-un design care îmbină liniile fluide cu contururi mai verticale, reflectând natura duală a vehiculului: eficient pe șosea, dar și capabil să facă față cu ușurință unor condiții mai solicitante.”

Jurnaliștii de la Top Gear spun că modelul arată „izbitor” și, ca toate modelele Dacia, "pare să ofere multe pentru puțin".