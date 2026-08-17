Prețul uriaș oferit pentru Ferrari electric, în cadrul unei licitații din SUA. Noul „Luce” a provocat deja un val de critici

Ferrari a lansat în mai primul său model complet electric. Foto: Profimedia Images

Prima mașină electrică produsă de Ferrari a fost vândută la o licitație organizată în SUA pentru de 40 de milioane de dolari, un preț record pentru o astfel de mașină, informează BBC.

Controversatul Luce - primul model Ferrari complet electric și cu cinci locuri - a stârnit indignare în Italia. Cu toate, acestea, la licitația organizată de casa de licitații RM Sotheby's din California, ma;ina a fost vândută la un preț de 35 de ori de mai mare decât prețul de catalog.

În cadrul licitației, a fost menționat finisajul șasiului din prima producție și piesele personalizate ale mașinii.

Luce, creația designerului iPhone Sir Jony Ive, a întâmpinat reacții adverse când a fost lansat în luna mai, deoarece unii comentatori au spus că s-a abătut de la designurile tradiționale ale mărcii și a pierdut o parte din identitatea brandului prin faptul că este alimentat cu baterii și are cinci locuri.

Sotheby's nu a menționat numele persoanei care a achiziționat mașina penstru 40 de milioane de dolari, în cadrul unei licitații organizate în scopuri umanitare. Banii urmează a fi donați Fundației Ferrari pentru finanțarea unor programe educaționale.

În prezent, recordul pentru cel mai mare preț cu care a fost vândută o mașină la o licitație este de 142 de milioane de dolari: suma oferită în 2022 pentru un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, ultra-rar, model 1955.