Cipurile AI scumpesc totul: Samsung majorează prețurile cu până la 15%

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Gigantul sud-coreean Samsung Electronics a majorat cu până la 15% tarifele pentru unele dintre serviciile sale avansate de producție de cipuri la comandă, într-un moment în care cererea uriașă de cipuri pentru inteligență artificială epuizează capacitățile de producție disponibile pe o piață dominată de multă vreme de taiwanezii de la TSMC. Informația a fost transmisă agenției Reuters de două surse apropiate dosarului, scrie Agerpres.

Presiunea vine în special dinspre clienții chinezi, a căror cerere a fost deosebit de intensă. Samsung nu a reușit să onoreze toate comenzile, întrucât trebuie să acopere și clienții americani și, în paralel, să-și rezerve o parte din capacitate pentru propria producție de cipuri, au explicat sursele citate.

Tot clienții din China sunt și cei care înghit cele mai mari scumpiri, a dezvăluit una dintre surse – un semnal despre cât de mult au ajuns firmele chinezești să depindă de fabricile de cipuri din străinătate, după ce restricțiile americane le-au tăiat accesul la echipamentele avansate de producție.

Pentru Samsung, aceste creșteri de preț marchează o schimbare de direcție. Divizia sa de producție de cipuri la comandă (foundry) acumulează pierderi din 2022, potrivit estimărilor din industrie, și se chinuie de ani buni să recupereze distanța față de liderul Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Asta în ciuda faptului că, la nivel de grup, Samsung a raportat profituri record – datorită scumpirii cipurilor de memorie folosite în sistemele de inteligență artificială.

Concret, majorările au început în iulie. Prețurile pentru cipurile de 4 nanometri, cunoscute sub denumirea SF4, au crescut cu 10% până la 15% față de luna anterioară pentru clienții din China și SUA, în timp ce pentru clienții din Taiwan – acasă la TSMC – creșterile au fost de 5% până la 10%.

În paralel, Samsung a scumpit cu 10% până la 15% wafer-ele de 5 nanometri, iar pentru cipurile mai vechi, de 8 nanometri, prețurile au urcat cu aproape 10%, potrivit acelorași surse, care au preferat să rămână anonime.

Contactată de Reuters, Samsung a refuzat să comenteze, invocând politica de a nu discuta aspecte operaționale.

Diferența de forțe pe piață rămâne uriașă: potrivit analiștilor de la firma de cercetare Counterpoint, în primul trimestru al acestui an Samsung a deținut doar 7% din veniturile globale din producția de cipuri la comandă, față de peste 70% cât controlează TSMC.

Tocmai cererea record de cipuri AI a blocat însă o bună parte din capacitatea de vârf a TSMC – iar acest lucru îi oferă acum Samsung mai multă putere de negociere pentru a-și ridica prețurile.

„Pe măsură ce TSMC se confruntă cu o capacitate limitată şi creşte preţurile, clienţii se îndreaptă către rivali precum Samsung şi Intel, determinând Samsung să îşi majoreze şi preţurile. Dacă Samsung creşte preţurile de aici înainte, afacerea sa de producţie de cipuri pe bază de contract ar putea deveni profitabilă încă de anul viitor, mai devreme decât se aştepta anterior”, a declarat Lee Min-hee, analist la BNK Investment & Securities.