ISW: Rusia a pierdut din nou teritoriu, și în septembrie. Spusele lui Putin despre „succesele din Ucraina” semănă cu niște halucinații

Soldați ucraineni pe câmpul de luptă. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Declarațiile lui Vladimir Putin despre avansul amplu al trupelor ruse în Ucraina în luna septembrie sunt atât de departe de situația reală de pe front încât „seamănă cu niște halucinații”, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Moscow Times. Potrivit institutului, în loc să cucerească cei 1.301 km pătrați revendicați de Putin, trupele ruse au încheiat luna cu pierderi teritoriale nete de 80,81 km pătrați.

Pe 1 octombrie, în cadrul reuniunii Clubului de discuții Valdai, Putin a spus că armata rusă a preluat controlul asupra a 1.301 km pătrați de teritoriu ucrainean în septembrie, adăugând că această suprafață este „de 2,5 ori mai mare decât în lunile precedente”.

ISW a ajuns, însă, la concluzia opusă, pe baza analizei situației de pe linia frontului. Dacă sunt luate în calcul și zonele în care militarii ruși au pătruns, dar pe care nu au reușit să le aducă sub control, pierderile teritoriale nete ale Rusiei în septembrie ajung la 175,18 km pătrați, precizează institutul.

ISW consideră că declarațiile lui Putin creează o imagine fictivă a situației de pe câmpul de luptă și se înscriu în eforturile Kremlinului de a prezenta evoluțiile într-o lumină favorabilă. Institutul descrie această abordare drept parte a unui război cognitiv.

ISW nu precizează dacă Putin știe că cifrele pe care le prezintă nu corespund realității. Potrivit evaluării institutului, liderul rus ar putea primi de la comandamentul militar date distorsionate, pe fondul unei culturi profund înrădăcinate în structurile militare ruse de ascundere a eșecurilor și de prezentare către conducere a informațiilor convenabile.

Pe lângă evaluările privind avansul trupelor, Putin a spus că Rusia este capabilă să cucerească întreaga regiune Donețk mult mai devreme decât se așteaptă Europa și Ucraina și a sugerat că guvernul de la Kiev ar trebui să renunțe de bunăvoie la Donbas, pe care Rusia nu a reușit să îl ocupe complet nici după patru ani și jumătate de război.

„Dacă pierderea acestor teritorii se va produce oricum inevitabil, mai are rost să vă agățați de ele?”, a spus Putin.

Delir de trei ore

Vladimir Putin a susținut, la sfârșitul săptămânii, una dintre tiradele sale nesfârșite, pline de conspirații, falsuri și amenințări cu arma nucleară. În discursul-maraton de trei ore, dictatorul de la Moscova a susținut că „lumea traversează un moment periculos” și a lansat noi amenințări la adresa Occidentului, despre care a spus că amenință exclava Kaliningrad, teritoriu pe care regimul de la Kremlin a spus clar că îl va apăra cu arme nucleare, „dacă va fi necesar”.

Putin aflat într-un război de distrugere a Ucrainei vecine, a susținut din nou că invazia a fost „necesară” pentru „apărarea securității Rusiei” și a repetat că intenționează să „folosească toate armele din arsenal, inclusiv cele nucleare”, dacă îi este „amenințat” teritoriul.

„Rusia nu intenționează să atace pe nimeni, dar, dacă va fi atacată, va trebui să riposteze”, a spus el, adăugând: „Cetățenii Uniunii Europene trebuie să înțeleagă acest lucru”.

„Nu amenințăm pe nimeni, nu vom ataca pe nimeni în 2029, nici în 2030, nici în 2050, dar dacă ne vom confrunta cu o agresiune, va trebui să răspundem”, a continuat el. Putin a mai spus că Rusia nu va lovi „teritoriile și companiile” țărilor care furnizează arme Ucrainei „mâine”.

El a descris furnizarea de arme Ucrainei drept „o amenințare” care trebuie evaluată.

De mai multe ori în timpul discursului, Putin a insistat că nu amenință pe nimeni, spunând în același timp că Rusia va ataca dacă va considera că acest lucru este necesar.

Dictatorul rus a încercat să prezinte Rusia nu drept agresor, ci drept o țară care acționează în „legitimă apărare”.

El a acuzat NATO că desfășoară exerciții navale în Marea Baltică despre care susține că reprezintă amenințări serioase la adresa regiunii Kaliningrad. Dacă teritoriul ar fi supus unei blocade occidentale, a spus el, Rusia ar fi pregătită să folosească toate mijloacele și forțele de care dispune, inclusiv arme nucleare.