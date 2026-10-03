Scafandrul canadian Erik Brown, care a salvat 13 oameni dintr-o peșteră thailandeză inundată în 2018, a murit la 44 de ani

3 minute de citit Publicat la 19:16 03 Oct 2026 Modificat la 19:17 03 Oct 2026

Scafandrul Erik Brown (S), la operațiunea de salvare din iulie 2018. Foto: Erik Brown / Facebook

Scafandrul canadian Erik Brown, care a ajutat la salvarea a 12 băieți și a antrenorului lor de fotbal dintr-o peșteră inundată din Thailanda în 2018, a murit la vârsta de 44 de ani. Publicația dedicată scufundărilor „DeeperBlue” a anunțat decesul său pe 25 septembrie, însă data exactă, locul și cauza nu au fost făcute publice, scrie The Straits Times.

Brown a făcut parte dintr-o echipă de voluntari internaționali ale căror abilități specializate au ajutat la scoaterea a 12 jucători ai echipei de fotbal de tineret Wild Boars, cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani la acea vreme, și a antrenorului lor în vârstă de 25 de ani din complexul de peșteri Tham Luang Nang Non din Chiang Rai, aflat în nordul Thailandei.

El a cărat butelii de aer și echipamente prin pasaje inundate, a așezat și a întreținut frânghii de ghidare și a ajutat la menținerea traseului utilizabil pentru salvatorii care i-au scos pe băieți.

În jurnalul său, și-a amintit că a petrecut 63 de ore în peșteră, timp de nouă zile în care a efectuat șapte misiuni.

Băieții și antrenorul lor au intrat în complexul peșterilor Tham Luang Nang Non pe 23 iunie 2018. Ploile abundente au inundat rapid pasajele și le-au blocat ieșirea. Au început căutările când nu s-au mai întors acasă. Bicicletele și bunurile lor au fost găsite ulterior lângă intrarea în peșteră.

Timp de nouă zile, salvatorii au înotat prin apele care creșteau și pasaje noroioase fără să știe dacă băieții și antrenorul lor mai erau în viață.

Pe 2 iulie, scafandrii britanici Rick Stanton și John Volanthen i-au găsit pe toți, în viață, pe o porțiune de teren ridicată, adânc în interiorul peșterii. Aceasta a transformat căutarea într-o problemă mult mai dificilă: scoaterea grupului.

Timp de trei zile, între 8 și 10 iulie, salvatorii au navigat prin tuneluri scufundate, curbe strânse și porțiuni cu vizibilitate aproape inexistentă. Un scafandru experimentat al marinei thailandeze a murit după ce a rămas fără aer în timpul unei scufundări de sprijin.

Băieților li s-a administrat ketamină pentru a-și calma nervii și li s-au pus măști de respirație care le acopereau întreaga față.

Pe 10 iulie 2018, lumea a privit și a aclamat când ultimii patru băieți și antrenorul lor au fost scoși din peșteră.

„Pur și simplu am fost foarte aproape”

Brown a sosit în Chiang Rai împreună cu colegul său Ivan Karadzic pe 2 iulie, la doar câteva ore după ce băieții și antrenorul lor au fost găsiți.

„Dacă poți folosi un set de abilități pentru a ajuta în orice fel, trebuie să o faci. Mulți oameni ar fi făcut-o. Pur și simplu s-a întâmplat să fim foarte aproape”, a declarat Brown pentru The Washington Post atunci.

Cariera lui Brown de scafandru a început în Australia, în 2004.

Într-un interviu acordat revistei Diver, el a spus că o excursie la Marea Barieră de Corali l-a determinat să urmeze un curs introductiv de scufundări și să progreseze până la gradul de „divemaster”.

O accidentare la umăr l-a adus înapoi în Canada pentru o operație, determinându-l să urmeze scufundările ca o modalitate de a continua să călătorească și să lucreze în apă.

Ulterior, a devenit instructor în Filipine.

În 2010, a co-fondat Team Blue Immersion, o operațiune de scufundări tehnice în Dahab, Egipt, înainte de a înființa Hydronauts pe insula Koh Tao.

O mare parte din experiența sa profesională a implicat scufundări în ape adânci și epave, în timp ce scufundările în peșteri au rămas o pasiune personală care l-a dus în Mexic și Florida.

„Se poate adapta. Poate rămâne calm. Nu e genul de persoană care să intre în panică”, a declarat Kirk, fratele mai mare al lui Brown, pentru rețeaua de știri canadiană CBC în 2018.

După salvare, a spus Kirk, „mândria lui Brown s-a concentrat asupra oamenilor de lângă el”.

„A vorbit cu mândrie despre toți cei cu care a lucrat, despre cum erau o echipă”, a spus el.

Canada i-a acordat lui Brown Medalia pentru Curaj în 2019. În mențiunea oficială se spunea că „și-a pus viața în pericol în mod repetat”.

Thailanda l-a onorat, de asemenea, cu o decorație regală, potrivit publicației thailandeze The Thaiger.

De atunci, au venit numeroase omagii aduse lui Brown, un prieten scriind: „A fost cea mai strălucitoare lumină, un prieten drag și unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit vreodată”.