Un arc marin creat de vulcani în urmă cu 550 de ani s-a prăbușit în Oceanul Pacific. Când turiștii au venit să-l vadă, acesta dispăruse

2 minute de citit Publicat la 11:37 03 Oct 2026 Modificat la 11:37 03 Oct 2026

Când parcul s-a redeschis luni, 28 septembrie, arcul dispăruse. FOTO: Profimedia Images

O arcadă marină uriașă, care a fost mult timp un reper important al coastei accidentate a arhipelagului Hawaii, s-a prăbușit în Oceanul Pacific, la peste 500 de ani după ce s-a format în mod natural, a confirmat serviciul local al parcurilor, potrivit CNN.

Arcul marin Hōlei avea aproximativ 27 de metri înălțime și se afla în Parcul Național al Vulcanilor din Hawaii, pe coasta sudică a Insulei Mari (Big Island), cea mai mare și cea mai tânără insulă a arhipelagului hawaiian.

Arcul s-a format în urmă cu aproximativ 550 de ani, când lava provenită din erupția unuia dintre cei șase vulcani ai insulei a ajuns la marginea falezei și a săpat deschiderea din stâncă, creând o minune naturală care a atras vizitatori în acel loc timp de mulți ani, potrivit Serviciului Național al Parcurilor din Statele Unite (NPS).

Deși momentul exact al prăbușirii nu este cunoscut, reprezentanții Parcului Național al Vulcanilor au anunțat joi, pe rețelele sociale, că arcul era încă în picioare miercuri, 23 septembrie, când parcul a fost închis temporar în timpul furtunii tropicale Nolo.

Când parcul s-a redeschis luni, 28 septembrie, arcul dispăruse.

„Da, este adevărat. Odihnește-te în pace, arc marin Hōlei”, a transmis Parcul Național al Vulcanilor în postări pe Facebook și Instagram, alături de fotografii realizate înainte și după prăbușire, care evidențiază schimbarea dramatică a peisajului.

„Arcul marin Hōlei a fost un loc foarte special pentru atât de mulți dintre vizitatorii noștri”, au adăugat reprezentanții parcului.

Durata de viață a falezei este determinată de eroziune

Însă transformarea spectaculoasă a coastei sălbatice și izolate era așteptată de mult timp, potrivit NPS.

„Această formațiune este frumoasă, dar temporară și are o durată de viață limitată”, preciza NPS într-o descriere a acestui obiectiv natural publicată pe site-ul său.

„Arcul marin se va prăbuși în cele din urmă în mare. Cu toate acestea, alte arcade îi vor lua locul, pe măsură ce faleza se retrage încet spre interiorul insulei”, adăuga serviciul parcurilor.

NPS a explicat că durata de viață a falezei este determinată de eroziunea diferențială, un proces prin care rocile mai moi sunt erodate mai repede decât rocile mai dure și mai rezistente.

Peisajele sunt remodelate în mod constant prin eroziune diferențială, iar acesta este procesul prin care s-a format arcul în urmă cu mai bine de cinci secole.

Angajații parcului știau că loviturile neîncetate ale valurilor asupra arcului marin aveau să ducă, în cele din urmă, la prăbușirea acestuia în Oceanul Pacific, însă nu au putut anticipa cu exactitate momentul în care urma să se întâmple acest lucru.

Parcul Național al Vulcanilor le-a cerut vizitatorilor să păstreze distanța față de marginile instabile ale falezei, pentru a evita să se pună în pericol pe ei înșiși sau pe echipele de intervenție.