The Telegraph: Donald Trump redirecționează ajutorul destinat Ucrainei și țărilor NATO către aliați din America Latină

4 minute de citit Publicat la 11:00 03 Oct 2026 Modificat la 11:00 03 Oct 2026

Departamentul de Stat al SUA a informat Congresul că intenționează să redirecționeze cei peste 52 de milioane de dolari din asistența militară. Foto: Getty Images

Donald Trump a decis să redirecționeze peste 52 de milioane de dolari din fonduri destinate inițial unor țări din Europa și din Orientul Mijlociu către aliați ai SUA din America Latină. Banii urmează să ajungă în Panama, Peru, Ecuador și Columbia, în cadrul schimbării priorităților administrației americane către emisfera vestică, potrivit The Telegrph.

În septembrie, Departamentul de Stat al SUA a informat Congresul că intenționează să redirecționeze cei peste 52 de milioane de dolari din asistența militară. Anunțul i-a determinat pe doi congresmeni democrați, Jeanne Shaheen, senatoare de New Hampshire, și Gregory Meeks, reprezentant al statului New York, să blocheze alocarea fondurilor.

Miercuri, guvernul american a informat Congresul că va ignora blocarea fondurilor, au declarat pentru The Washington Post trei oficiali.

Decizia de a merge mai departe cu redirecționarea ajutorului vine în contextul în care președintele american susține reducerea prezenței militare a SUA în Europa și orientarea către America Latină, unde o nouă generație de lideri cu poziții similare s-a angajat să colaboreze cu el pentru combaterea traficului de droguri și a imigrației ilegale.

Trump i-a lăudat în repetate rânduri pe lideri de dreapta precum Nayib Bukele, președintele El Salvadorului, care a cooperat cu SUA pentru încarcerarea a zeci de persoane deportate într-o megaînchisoare care adăpostește suspecți de apartenență la bande criminale.

De asemenea, Trump o admiră pe Delcy Rodriguez, lidera interimară a Venezuelei, care a cedat SUA controlul majoritar asupra industriei petroliere a țării, precum și pe Abelardo de la Espriella, președintele Columbiei, supranumit „El Tigre”, care s-a angajat să ucidă 10 lideri ai cartelurilor în primele sale trei luni de mandat.

Precizările Departamentului de Stat al SUA

Departamentul de Stat al SUA a susținut că fondurile ar fi mai bine utilizate în conformitate cu prioritizarea regiunii de către Trump.

„Redirecționarea banilor din Orientul Mijlociu și Europa către emisfera vestică este în concordanță cu Strategia Națională de Securitate”, a transmis Departamentul de Stat.

„Fondurile utilizate în regiunea noastră vor combate narcoterorismul în emisfera noastră și vor contribui la securizarea în continuare a canalului Panama. Fondurile utilizate în emisfera vestică vor consolida parteneriatele de securitate ale SUA și vor contracara influența militară a adversarilor în regiunea pe care o împărțim.”

Jeanne Shaheen, senatoare democrată de New Hampshire, s-a opus în mod special redirecționării ajutorului destinat țărilor afectate de războiul din Ucraina.

O parte din bani, destinați inițial Slovaciei și Macedoniei de Nord, fusese inclusă într-un proiect legislativ privind fonduri suplimentare pentru sprijinirea țărilor afectate de războiul din Ucraina.

Într-o scrisoare adresată lui Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, Shaheen și Meeks au susținut că măsura încalcă blocarea fondurilor dispusă de ei și și-au exprimat în mod special opoziția față de redirecționarea banilor destinați celor două țări europene.

„Ambele camere ale Congresului au alocat aceste fonduri pentru un scop foarte precis: sprijinirea Ucrainei și a aliaților noștri europeni în urma invaziei pe scară largă a Rusiei”, au scris cei doi în scrisoarea obținută de The Washington Post.

„Puterea executivă nu are libertatea nelimitată de a redirecționa aceste fonduri către priorități politice fără legătură ale administrației sau către alte țări.”

Gregory Meeks, reprezentant al statului New York, a susținut că decizia administrației Trump încalcă blocarea fondurilor dispusă de Congres.

Restul banilor era destinat Irakului și Tunisiei și nu făcea obiectul acestor restricții. Marți, SUA și-au încheiat complet retragerea din Irak, ca parte a reducerii operațiunilor împotriva Statului Islamic și în contextul eforturilor de a obține cooperarea Bagdadului pentru dezarmare a milițiilor susținute de Iran din această țară.

Efectele pe termen lung ale războiului cu Iranul s-au făcut simțite și în cazul anunțului lui Trump din aprilie că va retrage cel puțin 5.000 de militari din Germania, după ce Friedrich Merz, cancelarul german, a susținut că SUA au fost „umilite” de Teheran.

O sursă a declarat la acea vreme pentru The Telegraph că militarii ar putea fi redislocați în Europa de Est, Groenlanda sau Orientul Mijlociu.

Președintele american i-a criticat în repetate rânduri pe aliații din NATO pentru că nu i-au susținut războiul împotriva Iranului și le-a cerut statelor membre ale Alianței să cheltuiască mai mult pentru propria apărare.

Această ruptură s-a adăugat tensiunilor mai vechi privind livrările de arme către Ucraina, pe care Trump le-a blocat în repetate rânduri, în timp ce încearcă să facă presiuni asupra Kievului pentru a accepta un acord de pace cu Rusia.

Congresul a aprobat fondurile suplimentare pentru Slovacia și Macedonia de Nord la începutul conflictului, în 2022, când administrația Biden încerca să determine statele europene să furnizeze arme Ucrainei.

Obiectivul legislației era, de asemenea, să încurajeze țările să cumpere echipamente militare din SUA în locul celor din Rusia.

Presiunile asupra lui Zelenski

Trump și emisarii săi, Jared Kushner și Steve Witkoff, au făcut presiuni puternice asupra lui Volodimir Zelenski pentru ca acesta să accepte un acord de pace cu Rusia.

Potrivit The Washington Post, luna trecută, consilieri democrați din Congres s-au întâlnit cu oficiali ai Departamentului de Stat pentru a-i întreba cum ar putea redirecționarea fondurilor către America Latină să respecte criteriul prevăzut în legislație privind sprijinirea sau trimiterea de ajutor către țări „afectate de situația din Ucraina”.

În scrisoarea adresată lui Rubio, Shaheen și Meeks au susținut că administrația Trump „nu a reușit” să ofere o explicație în acest sens în timpul ședințelor de informare cu membrii Congresului sau în alte răspunsuri scrise.

Cei doi au scris că administrația „a confirmat, de asemenea, că Columbia, Ecuador, Panama și Peru nu au oferit asistență semnificativă în materie de securitate Ucrainei sau altor aliați și parteneri europeni afectați de războiul Rusiei împotriva Ucrainei”.