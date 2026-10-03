Prima reacție de la vârful Administrație Trump în scandalul Guilfoyle. Marco Rubio o laudă pe ambasadoarea SUA în Grecia

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a apreciat activitatea ambasadoarei americane la Atena, Kimberly Guilfoyle, și a lăudat-o pentru contribuția sa la „promovarea intereselor energetice ale SUA în Grecia și în toată Europa de Est”.

„Ambasadoarea Guilfoyle s-a dovedit a fi incredibil de eficientă în promovarea agendei Președintelui în Grecia și în toată Europa. Președintele Trump și cu mine apreciem foarte mult munca și conducerea esențială a ambasadoarei în regiune. Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei prin proiecte regionale precum Coridorul Energetic Vertical”, a spus Rubio, într-un mesaj publicat pe site-ul ambasadei SUA de la Atena.

Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi invocat căderea Guvernului Bolojan într-o discuție tensionată cu ministrul grec al Energiei, sugerând că Washingtonul poate provoca schimbări de guvern și în alte țări, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus diplomata în luna martie, la o cină organizată la Atena.

Episodul apare într-o amplă investigație a Wall Street Journal despre activitatea lui Guilfoyle în Europa de Sud-Est, relația sa cu lobbyistul Christos Marafatsos și eforturile administrației Trump de a crește vânzările de gaze naturale lichefiate americane în regiune. WSJ scrie că ambasadoarea a călătorit în Balcani pentru a promova așa-numitul Coridor Vertical, prin care GNL-ul american ajunge în Grecia și poate fi transportat apoi spre Bulgaria, România și mai departe către Ucraina.

Discuția relatată de WSJ ar fi avut loc în martie, la o cină din Atena la care participau oficiali americani și greci.

Kimberly Guilfoyle ar fi intrat într-un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. În acel moment, la București apăruseră deja primele semne că alianța care susținea Guvernul Bolojan se putea rupe. Potrivit relatării citate de WSJ, ambasadoarea s-ar fi referit la posibila cădere a Guvernului de la București și ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.