Nicușor Dan spune că decizia S&P „arată că România este un partener de încredere pentru investiții”

Președintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a apreciat sâmbătă că decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirmă cǎ „România este un partener de încredere pentru investiții”, iar economia țării noastre dă semnale de stabilitate.

„Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplinǎ financiarǎ. Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice”, a spus Nicușor Dan, într-o postare publiciată pe rețelele sociale.

S&P a menținut ratingul României la „BBB-”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, și perspectiva negativă, potrivit raportului publicat vineri seara. Agenția spune că ajustarea fiscală din 2026 și absorbția ridicată a fondurilor europene au ajutat România să evite retrogradarea, dar avertizează că prelungirea crizei politice și lipsa unui plan credibil pentru bugetele din 2027 și 2028 pot pune ratingul în pericol.

Evaluarea S&P vine după rapoartele Fitch din 31 iulie şi Moody's din 7 august, ambele agenţii hotărând menţinerea ratingurilor şi a perspectivei negative atribuite României.

S&P pornește de la premisa că România va reuși să formeze un guvern care să vină cu un plan bugetar credibil pentru 2027 și 2028. Agenția arată că, în ciuda blocajului politic din ultimele luni și a mai multor tentative eșuate de învestire a unui premier, reducerea deficitului și absorbția fondurilor europene au continuat în 2026.

Totuși, avertismentul este clar: dacă negocierile pentru formarea unui guvern se prelungesc și afectează reducerea deficitului în 2027 și 2028, ratingul României ar putea fi coborât. S&P atrage atenția că un asemenea scenariu ar putea duce și la pierderea încrederii investitorilor, costuri mai mari de finanțare și presiuni suplimentare asupra economiei.