Cinci drone au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Explozii lângă cel puțin două localități

1 minut de citit Publicat la 10:54 03 Oct 2026 Modificat la 10:56 03 Oct 2026

În raionul Ștefan Vodă, a fost semnalată o explozie într-un câmp cu viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile brigăzii au fost deteriorate”, a precizat poliția. Foto: Poliția Republicii Moldova

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de sâmbătă, între 7:45 și 8:00, a anunțat Sistemul național integrat de monitorizare de la Chișinău. Fragmente ale aparatelor au fost găsite în patru raioane, iar la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, acestea au provocat un incendiu de vegetație și pagube materiale, informează Ziarul de Gardă.

Totodată, au fost auzite mai multe explozii, în extravilanele satelor Crocmaz, Ștefan Vodă, Delacau, Puhăceni, Anenii Noi, Bozieni, Hîncești, precum și în Dubovca, Constantinovca, Căușeni.

„La ora 07:50, Poliția din Căușeni a fost sesizată despre producerea unei explozii în extravilanul orașului Căușeni, unde a fost observat fum dens. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone”, se arată într-un comunicat al Poliției Republicii Moldova.

Fragmente de dronă au fost depistate, de asemenea, în apropierea localităților Dubovca și Hîncești.

„Totodată, în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost semnalată o explozie într-un câmp cu viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile brigăzii au fost deteriorate”, a precizat poliția.

Informaţia a fost comunicată de Ministerul Apărării, care precizează că datele au fost furnizate de Sistemul naţional integrat de monitorizare, informează Agerpres, care citează agenția de presă Moldpres.

„Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Instituţia nu a oferit deocamdată informaţii privind originea aparatelor de zbor sau eventuale incidente produse în urma survolului.