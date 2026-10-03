Cele mai afectate companii din Europa de rata dobânzilor. Lipton și compania care fabrică mașina lui James Bond, în capcana datoriilor

10 minute de citit Publicat la 10:00 03 Oct 2026 Modificat la 10:00 03 Oct 2026

sursa foto: Getty

Ceaiul Lipton, parcurile Legoland și mașina lui James Bond au ceva în comun: companiile din spatele lor se numără printre cei mai vulnerabili debitori din Europa. Dobânzile cresc din nou, iar datoriile contractate pe vremea banilor ieftini se apropie de scadență, scrie Euronews.

Împrumuturile se scumpesc din nou.

Pentru majoritatea companiilor europene, situația e incomodă, dar gestionabilă. Pentru firmele deja puternic îndatorate, poate deveni o problemă mult mai mare.

Unele dintre numele prinse în această strânsoare sunt surprinzător de cunoscute.

Printre ele se află compania care deține Legoland și Madame Tussauds, proprietarul ceaiului Lipton, unul dintre cei mai mari administratori de proprietăți rezidențiale din Europa și imperiul de telecomunicații construit de miliardarul Patrick Drahi.

Apoi, Aston Martin, producătorul britanic al mașinii lui James Bond.

Multe dintre aceste companii s-au împrumutat masiv când dobânzile erau aproape de zero.

Toate se află în categoria CCC a scalei de rating sau foarte aproape de ea. Sunt printre cele mai slabe calificative înainte de intrarea în incapacitate de plată.

Acum, o parte din aceste datorii se apropie de scadență, exact când costurile de finanțare cresc din nou.

Iar investitorii cer randamente foarte mari ca să le mai împrumute bani.

BCE a majorat din nou dobânda: presiunea crește asupra celor mai slabi debitori

După ce a redus dobânzile pe parcursul lui 2025, Banca Centrală Europeană a schimbat direcția.

În iunie, a majorat rata dobânzii la facilitatea de depozit, prima creștere în aproape trei ani. Războiul care implică Iranul a împins în sus prețurile la energie și inflația.

Luna aceasta a urmat o a doua majorare, care a dus dobânda la 2,5%.

Rezerva Federală a SUA a făcut același lucru. În septembrie, și-a ridicat dobânda în intervalul 3,75%–4%.

Pentru o companie sănătoasă, o mică majorare a dobânzii contează prea puțin.

Pentru o companie care se luptă deja cu datoriile, poate face diferența între a obține un nou împrumut și a nu-l obține.

„Dobânzile mari pentru o perioadă lungă înseamnă o strângere lentă pentru creditele de calitate slabă”, a scris Torsten Slok, economistul-șef al Apollo Global Management, într-o notă publicată vineri.

Cu alte cuvinte, cu cât dobânzile rămân mai mult timp ridicate, cu atât viața devine mai grea pentru cei mai slabi debitori.

Slok a adăugat că majorările de dobândă „acționează cu întârziere și inegal”: efectele lor se simt în timp și nu îi lovesc pe toți la fel.

Presiunea poate avea nevoie de ani ca să iasă la suprafață, pentru că firmele nu își refinanțează toate datoriile deodată.

Dar fiecare scadență aduce un nou test.

Se apropie un zid al refinanțărilor

Într-un raport publicat pe 31 iulie, S&P Global Ratings a identificat cei mai mari 10 debitori cu rating CCC din portofoliile obligațiunilor garantate cu împrumuturi (CLO) din Europa.

Numele sună complicat. Mecanismul nu e.

Administratorii de CLO cumpără, practic, sute de împrumuturi acordate companiilor și le grupează în portofolii, finanțate apoi de investitori.

S&P a constatat că, la sfârșitul lunii iunie, CLO-urile europene dețineau împrumuturi de 5,3 miliarde de euro acordate unor companii cu rating CCC, cu scadența în 2028.

Suma a crescut puternic față de 3,5 miliarde de euro la finalul lui 2025.

Șase dintre cei mai mari 10 debitori cu rating CCC identificați de S&P au datorii scadente în 2027 sau 2028.

Iată unde presiunea este cea mai mare.

Cei mai vulnerabili 10 debitori din Europa

10. Colisée

Compania franceză Colisée administrează cămine și centre de îngrijire pentru vârstnici în mai multe țări europene.

Cazul ei arată ce se întâmplă când povara datoriilor devine prea mare.

În aprilie, o instanță din Paris i-a aprobat planul de restructurare. Creditorii au transformat o parte din împrumuturi în acțiuni ale companiei, iar cea mai mare parte a datoriilor rămase a fost amânată până în 2031.

S&P a tratat tranzacția drept incapacitate de plată, apoi a ridicat ratingul Colisée la CCC+ în mai.

De aceea, randamentul datoriei sale senior era de doar aproximativ 5% în datele S&P din iulie.

9. Stow Group

Compania belgiană Stow Group produce sisteme de depozitare și echipamente logistice automatizate.

Dacă un depozit de tip Amazon are nevoie de rafturi, sisteme de stocare sau depozitare automatizată, Stow activează exact în această zonă.

Blackstone este acționarul său majoritar.

S&P îi acordă ratingul CCC+ cu perspectivă stabilă, iar CLO-urile europene dețineau împrumuturi de 364 de milioane de euro ale companiei.

Următoarea scadență vine în septembrie 2028. Randamentul datoriei sale senior era de aproximativ 9% în datele S&P din iulie.

8. Merlin Entertainments

Merlin deține unele dintre cele mai cunoscute atracții din Europa: parcurile Legoland, Madame Tussauds, acvariile Sea Life și London Eye.

Compania este controlată de KIRKBI, compania de investiții a familiei Lego, împreună cu Blackstone și fondul de pensii canadian CPP Investments.

CLO-urile europene dețineau împrumuturi de 583 de milioane de euro ale companiei. Datele S&P din iulie arătau un randament al datoriei senior de aproximativ 12%–13%.

De atunci, investitorii s-au mai liniștit.

La începutul lui septembrie, Merlin a obținut o nouă finanțare pentru datoriile scadente în 2027. Obligațiunea sa în euro cu cupon de 4,5% și scadență în noiembrie 2027 a urcat de la aproximativ 95 de cenți la 98 de cenți pentru fiecare euro din valoarea nominală, ceea ce implică un randament de circa 6%–7%.

Piața obligațiunilor transmite astfel că Merlin rămâne puternic îndatorată, dar riscul imediat de refinanțare s-a diminuat.

7. Solera

Solera, cu sediul în SUA, produce software folosit în întreaga industrie auto, deși împrumuturile sale sunt deținute pe scară largă de fonduri europene.

Asigurătorii auto îi folosesc tehnologia ca să estimeze pagubele în urma accidentelor, service-urile o folosesc pentru gestionarea daunelor, iar firmele din domeniu apelează la platformele sale de date.

Compania este deținută de Vista Equity Partners. S&P îi acordă ratingul CCC+, iar CLO-urile europene dețineau datorii de aproximativ 515 milioane de euro ale companiei.

Următoarea scadență importantă este în martie 2028. Datele S&P din iulie arătau un randament al datoriei senior de aproximativ 11%–14%.

6. AD Education

AD Education administrează colegii private și școli de specialitate, mai ales în domeniile design, comunicare și competențe digitale.

Grupul francez este deținut majoritar de firma de private equity Ardian.

Problemele sale sunt parțial operaționale. S&P a retrogradat compania la CCC+ în mai, pe fondul presiunilor asupra profitabilității.

CLO-urile europene dețineau împrumuturi de 343 de milioane de euro ale companiei. Datoria sa nu devine scadentă până în mai 2031, dar randamentul datoriei senior era de aproximativ 15% în iulie.

5. Pharmanovia

Pharmanovia, cu sediul în Marea Britanie, vinde medicamente consacrate și de specialitate în întreaga lume.

Firma de private equity Triton Partners este acționarul său majoritar. S&P a retrogradat compania la CCC+ în ianuarie, descriindu-i structura de capital ca fiind nesustenabilă.

CLO-urile europene dețineau împrumuturi de 485 de milioane de euro ale companiei.

Cea mai apropiată scadență este mai îndepărtată, în august 2029. Dar investitorii nu sunt liniștiți: randamentul datoriei senior era de aproximativ 17% în iulie.

4. Lipton Teas and Infusions

Lipton Teas and Infusions deține unele dintre cele mai cunoscute mărci de ceai din lume, printre care Lipton, PG Tips, Pukka, T2 și Tazo.

CVC Capital Partners a convenit să cumpere afacerea de la Unilever pentru 4,5 miliarde de euro în 2021, iar tranzacția a fost finalizată în 2022.

Vânzarea de ceai nu este în sine o afacere riscantă. Riscul stă în structura de finanțare.

S&P îi acordă companiei-mamă, Cuppa Bidco, ratingul CCC+ cu perspectivă negativă și semnalează presiuni „semnificative” în sens negativ. CLO-urile dețineau împrumuturi de 330 de milioane de euro ale companiei.

Următoarea scadență importantă este în iunie 2029. În iulie, randamentul datoriei sale senior depășea 20%.

3. Emeria

Emeria, cu sediul la Paris, fostă Foncia Groupe, administrează proprietăți rezidențiale și blocuri de apartamente în toată Europa. În Franța folosește în continuare marca Foncia.

Sub proprietarii săi, Partners Group și TA Associates, compania a acumulat un bilanț puternic îndatorat.

S&P a retrogradat-o la CCC+ în iunie, invocând gradul de îndatorare persistent ridicat și riscul de refinanțare, și semnalează presiuni „semnificative” în sens negativ.

CLO-urile europene dețineau împrumuturi de aproximativ 1,1 miliarde de euro ale companiei, cea mai mare sumă de pe listă. Următoarea scadență importantă vine în septembrie 2027.

Datele S&P din iulie arătau un randament al datoriei senior de aproximativ 17%.

De atunci, piața obligațiunilor a conturat o imagine și mai sumbră.

O obligațiune Emeria în euro, cu cupon de 3,375% și scadență în martie 2028, se tranzacționa pe 11 septembrie la aproximativ 74 de cenți pentru un euro. Pe 28 septembrie coborâse la circa 71 de cenți, ceea ce implică un randament de aproximativ 29%.

2. Arxada

Arxada este o companie elvețiană de chimicale de specialitate, cu sediul la Basel.

Produsele sale sunt folosite în domenii care merg de la vopsele și acoperiri la igienă, îngrijire personală și protecția lemnului.

Compania este deținută de firmele de private equity Bain Capital și Cinven.

S&P a retrogradat-o la CCC cu perspectivă negativă în iunie și semnalează presiuni „mari” în sens negativ.

Problema Arxada a ajuns deja la masa negocierilor.

În mai, compania a încheiat un acord cu creditorii. Proprietarii urmează să injecteze 200 de milioane de franci elvețieni (211,4 milioane de euro) bani noi, iar cea mai mare parte a datoriilor va fi prelungită cu aproximativ trei ani, până în 2031 și 2032. O instanță din Anglia a aprobat planul pe 15 septembrie.

Asta le cumpără timp. Nu reduce datoria.

CLO-urile europene dețineau împrumuturi de 748 de milioane de euro ale companiei. Obligațiunea sa în dolari cu cupon de 4,75%, care acum ajunge la scadență în 2031 în loc de 2028, era cotată la sfârșitul lui septembrie la aproximativ 87 de cenți pentru un dolar.

1. Altice International

Altice International face parte din imperiul de telecomunicații puternic îndatorat al lui Patrick Drahi.

Compania controlează operatorul portughez de telecomunicații MEO și compania israeliană de cablu HOT.

S&P îi acordă ratingul CCC cu perspectivă negativă și semnalează presiuni „mari” în sens negativ. CLO-urile dețin împrumuturi de 525 de milioane de euro ale companiei, iar următoarea scadență vine în februarie 2027, cea mai apropiată de pe listă.

Are și cele mai slabe perspective de recuperare din grup. S&P estimează că, în caz de incapacitate de plată, creditorii cu rang prioritar ar recupera doar aproximativ 35%.

În iulie, randamentul datoriei sale senior depășea deja 35%.

Prețurile mai recente ale obligațiunilor sunt și mai grăitoare.

O obligațiune Altice Financing cu cupon de 3% și scadență în ianuarie 2028 era cotată pe 28 septembrie la aproximativ 56 de cenți pentru un euro, ceea ce implică un randament de peste 60%.

La aceste niveluri, investitorii nu se mai întreabă doar câtă dobândă va plăti Altice.

Se întreabă cât ar putea recupera dacă structura de capital va trebui schimbată.

Și apoi, Aston Martin

Dintre companiile listate la bursă, Aston Martin Lagonda Global Holdings este poate cel mai vizibil exemplu al presiunii datoriilor din Europa.

Producătorul britanic de mașini de lux fabrică modelele DB12, Vanquish și Vantage, iar marca sa este asociată celebru cu James Bond.

Din unele puncte de vedere, afacerea merge mai bine.

În primul semestru din 2026, veniturile au crescut cu 38%, la 629 de milioane de lire sterline (733 de milioane de euro).

Totuși, Aston Martin a înregistrat o pierdere înainte de impozitare de 154,2 milioane de lire (179,7 milioane de euro), iar datoria netă era de aproximativ 1,54 miliarde de lire.

În iulie, compania a atras datorii noi de 550 de milioane de lire (641 de milioane de euro).

Prețul arată cât de scumpă a devenit finanțarea.

Împrumutul are o dobândă cu 6,75 puncte procentuale peste SONIA, rata de referință overnight pentru lira sterlină, și ajunge la scadență în 2031.

Pentru că noii creditori au primit garanții mai puternice asupra activelor, S&P a retrogradat ulterior obligațiunile garantate existente ale Aston Martin la CCC și a schimbat perspectiva companiei în negativă.

Piața secundară a obligațiunilor este și mai dură.

Obligațiunea Aston Martin în dolari cu cupon de 10% și scadență în martie 2029 era cotată pe 28 septembrie la doar aproximativ 57 de cenți pentru un dolar. Asta implică un randament la scadență de aproximativ 37%.

Piața obligațiunilor nu are nicio milă pentru producătorul mașinii lui James Bond.

Europa nu are o criză a datoriilor corporative

Există o precizare importantă.

Aceste companii reprezintă coada cea mai slabă a pieței europene de credit. Nu sunt firma europeană tipică.

Obligațiunile cu rating CCC reprezintă doar 4,3% din piața europeană a obligațiunilor cu randament ridicat, potrivit lui David Fancourt de la M&G Investments, care a scris în august pe blogul Bond Vigilantes al firmei.

Indicele CCC le oferea investitorilor un randament suplimentar de 13,06 puncte procentuale față de obligațiunile de stat.

Media este trasă în sus de un grup mic de companii aflate deja în probleme serioase, ale căror obligațiuni se tranzacționează în funcție de cât se așteaptă creditorii să recupereze în cazul unei restructurări.

Același tipar se vede în întreaga piață. Obligațiunea europeană tipică cu randament ridicat este evaluată aproape de cel mai scump nivel din ultimii cinci ani.

Cu alte cuvinte, companiile sănătoase se pot împrumuta în continuare în condiții rezonabile.

La celălalt capăt, obligațiunile emise de Emeria, Aston Martin și Altice se tranzacționează acum la randamente cuprinse între aproximativ 30% și peste 60%.

Dobânzile mai mari nu strivesc în mod uniform mediul de afaceri european.

Ele scot la iveală, scadență după scadență, companiile care s-au împrumutat cel mai mult când banii erau ieftini.