Reacția lui Bolojan, după ce S&P a menținut ratingul României: „Dacă blocajul continuă, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii”

Bolojan a precizat că Guvernul a redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut. Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan susține că România și-a menținut ratingul de țară acordat de Standard & Poor’s datorită reducerii deficitului și menținerii investițiilor publice, în pofida crizei politice. Într-o postare pe Facebook, Bolojan a criticat PSD pentru blocajul politic și a avertizat că prelungirea acestuia ar putea afecta încrederea finanțatorilor și eforturile de consolidare fiscală.

"Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor și menținerea fermă a direcției au făcut posibilă menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor’s, în pofida crizei politice iresponsabil declanșate de PSD.

S&P remarcă faptul că, în plin blocaj, un guvern cu puteri limitate a reușit să mențină traiectoria și să susțină «un buget de investiții publice excepțional de ridicat, de 8,5% din PIB, cu rate de absorbție PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi».

Dacă PSD nu bloca legea salarizării, procentul era chiar mai ridicat, cu 770 de milioane în plus. Guvernul pe care îl conduc și-a făcut datoria față de țară cât de bine i-a stat în putință".

Ilie Bolojan, despre reducerea deficitului

Bolojan a precizat că Guvernul a redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut, fără să oprească investițiile:

"Cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni. Asta în timp ce factura dobânzilor pentru împrumuturile anilor trecuți a continuat să crească. În numai opt luni, statul a plătit 42 de miliarde de lei dobânzi, cu aproximativ 8,9 miliarde de lei mai mult decât anul trecut.

Cu toate aceste eforturi resimțite de societate, pentru care le mulțumesc românilor, cu toate că rezultatele sunt bune, dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili. Implicit, direcția cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite.

La fel de rău ar fi însă și ceea ce S&P numește «riscul unor compromisuri de politică publică suboptime, adoptate în ultimul moment».

Viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos și să cheltuiască numai ce are. Pentru noi, obiectivul rămâne același: un guvern stabil cât mai curând, dar unul care să garanteze că România nu va devia de pe drumul bun".

Evaluarea S&P vine după rapoartele Fitch din 31 iulie şi Moody's din 7 august, ambele agenţii hotărând menţinerea ratingurilor şi a perspectivei negative atribuite României.