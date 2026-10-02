Fifor: Primul lucru asupra căruia trebuie să putem cădea de acord - nevoia schimbării direcţiei în guvernare

Foto: Facebook/Mihai Fifor

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, vineri, că, înainte de a vorbi despre alegeri anticipate, forţele politice "responsabile" trebuie să se aşeze la masa dialogului, iar primul lucru asupra căruia trebuie să poată să cadă de acord este nevoia unei schimbări de direcţie în guvernare.

"România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Iar responsabilitatea de a găsi această soluţie ne aparţine tuturor. De aceea, este momentul ca toate forţele politice responsabile să coboare tonul, să lase deoparte orgoliile şi să se aşeze la aceeaşi masă. Ţara traversează o criză economică şi politică serioasă, iar cei care plătesc preţul sunt cetăţenii. Primul lucru asupra căruia trebuie să putem cădea de acord este nevoia unei schimbări de direcţie în guvernare. Nu mai putem continua cu acelaşi model şi nu putem transforma România într-un teren al confruntărilor politice fără sfârşit. Avem nevoie de dialog, de responsabilitate şi de disponibilitatea reală de a construi o majoritate parlamentară largă, capabilă să susţină un Guvern cu puteri depline", a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, prioritatea momentului este găsirea de soluţii prin dialog.

"Putem avea viziuni politice diferite. Putem avea opinii diferite despre economie, despre reforme sau despre felul în care trebuie administrată ţara. Dar trebuie să existe câteva lucruri asupra cărora să putem construi împreună: stabilitate, funcţionarea instituţiilor, protejarea economiei şi schimbarea unei direcţii care trebuie corectată. În acest context, alegerile anticipate sunt o procedură democratică şi constituţională, dar nu rezolvă urgenţele de astăzi. România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline, capabil să facă rectificarea bugetară şi să asigure finanţarea necesară pentru Sănătate, Educaţie şi funcţionarea statului. PSD este pregătit politic pentru orice variantă constituţională. Dar înainte de a vorbi despre noi alegeri, avem obligaţia să epuizăm soluţia dialogului. Să ne aşezăm la masă. Fără ultimatumuri. Fără aroganţă. Fără războaie politice sterile. Să vedem ce putem construi împreună şi care este formula care poate aduna o majoritate parlamentară în jurul unui program clar şi al unei schimbări reale de direcţie", a transmis parlamentarul PSD.