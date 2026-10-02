Guvernul francez s-a reunit de urgență după amenințările lui Trump. Macron vrea să elibereze milioane de barili de motorină din rezerve

2 minute de citit Publicat la 16:52 02 Oct 2026 Modificat la 17:30 02 Oct 2026

Franța se numără printre țările europene care ar vrea să-i facă pe plac lui Trump. Foto: Getty Images

Guvernul Franței ia în calcul să pună pe piață o cantitate semnificativă de petrol și motorină din rezervele strategice, după o întâlnire de urgență, relatează Politico. Informația vine după ce SUA au cerut aliaților europeni să „elibereze” pe piață aceste rezerve. În caz contrar, au amenințat americanii, va fi pusă o interdicție de export.

Pe baza unei propuneri făcută la o reuniune a oficialilor europeni de rang înalt în domeniul energiei, vineri, guvernul de la Paris a sugerat ca statele UE să pună pe piață 50 de milioane de barili de țiței și 50 de milioane de barili de motorină.

Ideea este încă evaluată tehnic, a spus unul dintre oficialii citați.

Americanii vor să fie salvați de europeni

Recent, secretarul american al energiei, Chris Wright, le-a cerut statelor europene să elibereze 120 de milioane de barili din rezervele strategice, pe parcursul unei perioade de trei luni, o încercare a administrației Trump a de opri creșterile prețurilor la motorină.

Prețurile au explodat din cauza războiului lui Trump din Iran și sunt afectate și de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Conform oficialilor europeni, oferta de compromis a francezilor, de vineri, este un răspuns la o cerere nouă făcută direct președintelui Emmanuel Macron. De această dată, americanii au cerut punerea pe piață a 100 de milioane de barili de motorină.

Germania, de cealaltă parte, s-a arătat reticentă la idee – „Germania și alții nu vor să fie folosiți. Vor să pună petrol pe piață doar din motive reale de securitate și cerere”, a declarat un oficial german anonim pentru Politico.

Conform statisticilor oficiale UE, Germania și Franța au cele mai mari rezerve strategice de petrol și produse pe bază de petrol, în Europa.

„Franța își dorește să participe și să le facă pe plac americanilor. Este clar că Europa va face deja, atâta vreme cât se pot pune de acord”, a declarat una dintre sursele citate.

Aceasta a adăugat că nu este clar dacă punerea petrolului pe piață se va face cu coordonarea UE sau la nivel bilateral, având în vedere „procedura dezordonată” folosită de americani.

Oficialii citați spun că administrația de la Washington nu a folosit canalele oficiale și a trimis diverse solicitări individuale mai multor țări europene.

Procedură dificilă

Un purtător de cuvânt al ministrului francez al economiei, Roland Lescure, a respins informațiile și a spus despre ele că sunt doat „zvonuri”.

Într-un comunicat separat, președinția franceză a anunțat că Macron va convoca o reuniune a liderilor G7 pentru a coordona un eventual efort comun.

Joi, Macron a discutat la telefon cu Trump despre „situația energiei la nivel global” și despre nevoia „asigurării furnizării adecvate a produselor petroliere rafinate”.

Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a declarat, vineri, că o interdicție americană pe exporturile de petrol „ar submina încrederea în SUA ca partener de nădejde”, adăugând că „suntem pregătiți pentru acțiune colectivă în contextul Agenției Internaționale a Energiei. Este rolul lor să organizeze posibilele eliberări de combustibil din stoc”.

Oficialii britanici au spus și ei că se așteaptă la o reuniune rapidă a G7, dar că e puțin probabil să se ajungă foarte rapid la o acțiune clară.