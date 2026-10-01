Germania și Franța dețin peste o treime din rezervele strategice de motorină ale UE. SUA fac presiuni să le scoată pe piață

Prețurile motorinei au crescut până la niveluri record pe mai multe piețe. FOTO: Profimedia Images

Administrația Trump face presiuni asupra Europei pentru a elibera din rezervele de urgență de motorină, potrivit unor surse citate de Reuters. Acest lucru atrage atenția asupra stocurilor deținute de UE, în special de Franța și Germania, care împreună reprezintă mai mult de o treime din rezervele strategice de motorină ale blocului comunitar.

Prețurile motorinei au crescut până la niveluri record pe mai multe piețe, inclusiv în Europa, transformând combustibilul într-o problemă politică și economică, deoarece acesta este esențial pentru transportul rutier de mărfuri, agricultură și industrie.

Oficialii americani sunt deosebit de nemulțumiți de Franța și Germania, despre care consideră că nu și-au respectat pe deplin angajamentele asumate în cadrul unei eliberări coordonate de rezerve de petrol de urgență, convenite la începutul acestui an sub egida Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), pentru a compensa perturbările aprovizionării asociate războiului din Iran, au declarat sursele familiarizate cu demersul SUA.

Țările Uniunii Europene dețineau aproximativ 39 de milioane de tone de rezerve de urgență de motorină și gazolină, potrivit celor mai recente date disponibile ale Eurostat, din mai 2025.

Germania deținea 5,6 milioane de tone, iar Franța 8,2 milioane de tone, ceea ce înseamnă că cele două țări reprezentau împreună aproximativ 35% din rezervele strategice ale UE.

Țările UE dețin aproape 109 milioane de tone de țiței și produse petroliere în rezerve de urgență. Washingtonul a cerut Europei să reducă stocurile de motorină, au declarat sursele, în contextul creșterii prețurilor la nivel mondial ca urmare a perturbărilor legate de războiul din Iran și a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

UE nu a dispus statelor membre să elibereze cantități suplimentare din rezerve

Normele UE obligă statele membre să mențină rezerve de petrol de urgență echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete sau 61 de zile de consum intern, în funcție de valoarea care este mai mare. La nivelul întregului bloc, aceste reguli sunt respectate.

Disputa evidențiază echilibrul dificil pe care trebuie să îl găsească guvernele europene. După ce au redus dependența de importurile de combustibili din Rusia în urma invaziei Ucrainei de către Moscova și și-au diminuat semnificativ propria capacitate de rafinare în ultimele două decenii, țările europene au devenit tot mai dependente de importurile de motorină din SUA, mai ales în condițiile în care războiul din Iran reduce livrările din Orientul Mijlociu.

AIE a convenit în martie să elibereze la nivel mondial aproximativ 400 de milioane de barili din rezervele de urgență, SUA urmând să furnizeze 172 de milioane de barili, iar țările UE angajându-se să asigure 20% din volumul total.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a declarat marți că blocul comunitar a discutat despre posibile eliberări suplimentare de rezerve cu directorul executiv al AIE, Fatih Birol, dar nu a decis încă dacă va solicita statelor membre să elibereze cantități suplimentare.