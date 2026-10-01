Șantierul naval Damen Mangalia nu a atras niciun cumpărător la a patra licitație. Când se organizează a cincea. Prețul scade la 75%

Instanța a aprobat cererea lichidatorului CITR, referitoare la coreția preţului de vânzare a şantierului naval Damen Mangalia. Foto: Șantierul Naval Mangalia / Facebook

Cea de-a patra licitație pentru vânzarea șantierului Naval Damen Mangalia, nu a atras niciun ofertant, scrie joi News.ro. Prețul de pornire a fost același ca la precedenta tentativă: 184 de milioane de euro. Administratorul special precizează că următoarea licitație va fi organizată în mai puțin de două săptămâni și va porni de la 75% din valoarea menționată.

„Până miercuri, 30 septembrie, nu s-a înscris niciun participant pentru prima licitație organizată pe Codul de Procedură Civilă”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, compania care a fost desemnată oficial lichidator judiciar la Damen Mangalia.

„Asta înseamnă că, la momentul la care va avea loc licitația (joi, 1 octombrie, n.r.), se va constata faptul că nu există niciun ofertant la primul preț de strigare și, de îndată, se va publica anunțul pentru a următoarea licitație”, a explicat el.

Când va avea loc noua licitație și în ce condiții

Noul termen nu este încă stabilit, dar va fi mult mai scurt față de precedentele, care se acordau o dată pe lună, conform deciziei Adunării Creditorilor.

Controlată de compania - mamă Damen Holding BV din Olanda, adunarea a stabilit șase licitații lunare consecutive, toate pornind de la prețul de piață al șantierului, estimat la 184 de milioane de euro.

La cererea CITR, instanța a acceptat schimbarea procedurii conform Codului Comercial. Schimbarea presupune scăderi succesive de preț și reducerea duratei de organizare, în cazul în care nu există ofertanți.

„Este la latitudinea organizatorului să stabilească data următoarei licitații. Va fi cât mai scurt”, a spus Paul Cîrlănaru, anticipând că noul termen ar putea fi mai mic de două săptămâni.

În ceea ce privește noul preț de pornire, acesta va fi diminuat. „Aici, regulile sunt cele stabilite de Codul de procedură civilă, respectiv că la prima licitație e 100% din valoarea de evaluare, iar la a doua licitație este 75% din valoarea de evaluare”, a detaliat directorul general al CITR.

Conform acestuia, dacă nu există oferte nici pentru 75%, se poate reduce la 50%, la următoarea licitație.

Ce urmează, după apelul formulat de Damen Holding BV

Pe 7 septembrie 2026, după trei licitații lunare organizate conform deciziei Adunării creditorilor, la care nu s-a prezentat nimeni, instanța a admis solicitarea administratorului special CITR, de schimbare a procedurii.

Conform notei de pe portalul de judecată, a fost aprobată vânzarea șantierului „prin licitație publică în cadrul procedurii de executare silită din Codul de procedură civilă”.

Această decizie a fost contestată de compania-mamă Damen Holding BV din Olanda. Acționar cu 49% în șantierul din Mangalia, firma este este principalul creditor al constructorului naval român.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvență pe 19 iunie 2024, după ce compania olandeză a cerut plata a 69,5% din totalul datoriilor consemnate la acel moment. Alături de firmele din grup, Damen Holding deține aproximativ 85% din creanțe, aspect care îi permite să controleze deciziile din Adunarea Creditorilor.

Înregistrat pe 25 septembrie, apelul Damen Holding nu a primit încă un termen de judecată.

„Actuala modalitate de vânzare a fost stabilită de instanța de judecată printr-o sentință promulgată de Tribunalul Constanța. Față de acea sentință, Damen, în calitate de creditor, a formulat apel. Apelul nu suspendă efectele sentinței din fond, iar astăzi nu avem un termen fixat. Dacă apelul se respinge, nu se schimbă nimic. Dacă apelul se admite și se consideră că instanța a procedat greșit, acest aspect se va remedia în procedură, însă procesul de vânzare merge mai departe”, a precizat Paul Cîrlănaru.

Guvernul român a semnat cu Rheinmetall pentru construcția a patru nave militare la Damen Mangalia

Vânzarea șantierului naval și termenul în care se va face sunt extrem de importante, în contextul în care Guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu producătorul german Rheinmetall pentru construirea, la Mangalia, a patru nave militare.

Finanțat prin programul european SAFE, contractul trebuie onorat până în 2030. Rheinmetall nu s-a prezentat la nicio licitație, până în prezent.

Citat de News.ro, Jan-P. Weisswange, din echipa de relații cu mass-media a Rheinmetall AG, a declarat că firma germană nu face comentarii cu privire la litigii comerciale aflate în curs de desfășurare.