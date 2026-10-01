Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Cine îl poate primi gratuit și când este cel mai bine să îl faci

Campania de vaccinare antigripală începe în 1 octombrie. sursa foto: Getty

Campania de vaccinare antigripală începe joi. Medicii îndeamnă ca persoanele vulnerabile și copiii să se imunizeze din timp, înainte de creșterea numărului de cazuri. Răcelile şi infecţiile respitorii încep deja să aglomereze unităţile de primiri urgenţe. Vaccinul este gratuit pentru copii, gravide, bolnavii cronici și persoanele de peste 65 de ani.

Sezonul rece și întoarcere copiiilor in colectivitate a adus primele răceli și infecții respiratorii. Probleme respiratorii se răspândesc rapid în familii atunci când elevii se îmbolnăvesc. Din acest motiv spitalele de copii și cele de boli infecțioase deja încep să se aglomereze.

Medicii îi așteaptă pe copii și pe cei vulnerabili să se vaccineze. Serurile au ajuns deja în cele mai multe farmacii.

Anul acesta OMS recomandă în funcție de tulpinile circulante ca vaccinul să fie trivalent. Combinația vaccinului se schimbă în fiecare an și se stabilește din principalele tulpini circulante în sezonul precedent. Formula trivalentă a vaccinului include două tulpini de virus gripal A și o tulpină de tip B. După administrarea serului, organismul are nevoie de o perioadă de două săptămâni pentru a dezvolta anticorpi.



Vaccinarea este recomandata de la 1 octombrie pentru ca organismul are nevoie de 2 săptămâni pentru dezvolta anticorpi, iar cazurile încep deja să crească semnificativ de la finalul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie, urmând ca vârful sezonului să fie în lunile decembrie și ianuarie.

Vaccinul costă aproape 100 lei, dar este gratuit pentru copiii între 6 luni și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnici peste 65 de ani.

Adulții asigurați, cu vârste între 45 de ani și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%.