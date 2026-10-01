Șeful NATO recunoaște frustrarea SUA față de Europa: "Suntem total dependenți de o țară aflată atât de departe"

Rutte a afirmat că Vladimir Putin nu pare dispus să negocieze un acord de pace. Foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că SUA vor rămâne implicate în apărarea Europei, inclusiv în domeniul convențional și nuclear, dar admite frustrările Washingtonului față de dependența excesivă a europenilor de sprijinul american. În privința războiului din Ucraina, Rutte a afirmat că Vladimir Putin nu pare dispus să negocieze un acord de pace, însă consideră că Donald Trump are influența necesară pentru a debloca negocierile cu Moscova, potrivit The Guardian.

"Problema a fost că NATO nu era sustenabil. Nu este sustenabil ca o țară, Statele Unite, să fie responsabilă într-o măsură prea mare pentru apărarea a 600 de milioane de europeni. Suntem cea mai bogată parte a lumii. Nu există nicio altă parte a lumii care să fie bogată și apoi Europa... Suntem total dependenți de o țară aflată atât de departe."

"Asta este ceea ce schimbăm", a spus Rutte, care a precizat că "datorită faptului că Europa își asumă un rol mai important, SUA vor fi mult mai implicate în Europa, pentru că au nevoie de Europa, precum și de un Atlantic sigur și de un Arctic sigur".

Rutte, despre un acord de pace

Putin "nu este dispus să danseze" pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar Trump are "influența" necesară pentru a-l obține, a mai spus Rutte.

Rutte și-a apărat, de asemenea, comentariile potrivit cărora președintele SUA, Donald Trump, este singurul lider care ar putea debloca negocierile cu Vladimir Putin.

El spune că Trump are "influența" necesară pentru a conduce negocierile și pentru a determina Moscova să accepte un acord.

"Cu toții vrem ca acest război să se încheie, dar, hei, este nevoie de doi pentru a dansa. Până acum, nu pare că Vladimir Vladimirovici Putin este dispus să danseze atunci când vine vorba despre un acord de pace. Și, atât timp cât nu se pune la dispoziție pentru acest lucru, este puțin dificil.

Dar, hei, știm cu toții că aceste războaie se încheie printr-un acord de pace și știm cu toții că este nevoie de negociatori și de cineva care să aibă influența necesară pentru a face acest lucru."

Mark Rutte a încercat să tempereze îngrijorările tot mai mari din regiune privind posibilitatea unei amenințări imediate din partea Rusiei.

Întrebat despre avertismentele alarmante apărute în ultima perioadă, Rutte a spus că nu există în acest moment o amenințare iminentă la adresa teritoriului NATO și a insistat că Alianța este pregătită să reacționeze dacă va fi nevoie.