Antena 3 CNN Externe Mark Rutte îl contrazice pe Trump, care anunțase că Putin vrea să ajungă la o înțelegere: „Nu putem fi naivi, când vine vorba de Rusia”

Mark Rutte îl contrazice pe Trump, care anunțase că Putin vrea să ajungă la o înțelegere: „Nu putem fi naivi, când vine vorba de Rusia”

M.L.
1 minut de citit Publicat la 16:52 10 Sep 2026 Modificat la 17:09 10 Sep 2026
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poza in care apar Mark Rutte, secretarul general al NATO, şi Donald Trump, preşedintele SUA, în Biroul Oval de la Casa Albă. Sursa foto: Getty Images
Mark Rutte, secretarul general al NATO, şi Donald Trump, preşedintele SUA, în Biroul Oval de la Casa Albă. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a contrazis joi pe președintele SUA, Donald Trump, și a spus că „nu putem să fim naivi când vine vorba de amenințarea Rusiei”. De asemenea, Rutte a adăugat că acțiunile Rusiei sunt „nesăbuite, periculoase și pun viețile oamenilor în pericol”, informează The Guardian. Reacția lui Rutte vine la doar o zi după ce Trump anunța că Putin „vrea să ajungă la o înțelegere” în privința războiului din Ucraina.

Președintele american Donald Trump declarase miercuri că a avut o conversație grozavă cu președintele rus Vladimir Putin și  că liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Vrea să ajungă la o înțelegere, iar dacă (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski dorește să încheie un acord, ar fi foarte bine", a spus Trump.

În schimb, Rutte a arătat că „atacurile brutale ale Rusiei asupra Ucrainei sunt necruțătoare” și că, în ciuda pierderilor mari suferite de armata rusă - peste 40.000 de militari uciși sau răniți în fiecare lună - Putin nu dă semne că ar vrea să încheie războiul din Ucraina.

„Nu putem fi naivi” în privința Rusiei, a spus secretarul general al NATO, ca răspuns la aparenta schimbare de atitudine a Moscovei legată de negocierile de pace în Ucraina.

„Știu că mereu vor exista persoane care să ne spună: o, dacă doar ne-am așeza la masă cu Putin și tot așa... Aici vorbim de acțiuni pe termen lung. (Rusia) e o amenințare. Nu putem fi naivi”, a spus Mark Rutte.

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Etichete: Mark Rutte Rusia Război Ucraina NATO Donald Trump SUA

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