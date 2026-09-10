Mark Rutte îl contrazice pe Trump, care anunțase că Putin vrea să ajungă la o înțelegere: „Nu putem fi naivi, când vine vorba de Rusia”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a contrazis joi pe președintele SUA, Donald Trump, și a spus că „nu putem să fim naivi când vine vorba de amenințarea Rusiei”. De asemenea, Rutte a adăugat că acțiunile Rusiei sunt „nesăbuite, periculoase și pun viețile oamenilor în pericol”, informează The Guardian. Reacția lui Rutte vine la doar o zi după ce Trump anunța că Putin „vrea să ajungă la o înțelegere” în privința războiului din Ucraina.
Președintele american Donald Trump declarase miercuri că a avut o conversație grozavă cu președintele rus Vladimir Putin și că liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
„Vrea să ajungă la o înțelegere, iar dacă (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski dorește să încheie un acord, ar fi foarte bine", a spus Trump.
În schimb, Rutte a arătat că „atacurile brutale ale Rusiei asupra Ucrainei sunt necruțătoare” și că, în ciuda pierderilor mari suferite de armata rusă - peste 40.000 de militari uciși sau răniți în fiecare lună - Putin nu dă semne că ar vrea să încheie războiul din Ucraina.
„Nu putem fi naivi” în privința Rusiei, a spus secretarul general al NATO, ca răspuns la aparenta schimbare de atitudine a Moscovei legată de negocierile de pace în Ucraina.
„Știu că mereu vor exista persoane care să ne spună: o, dacă doar ne-am așeza la masă cu Putin și tot așa... Aici vorbim de acțiuni pe termen lung. (Rusia) e o amenințare. Nu putem fi naivi”, a spus Mark Rutte.