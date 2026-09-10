Mark Rutte îl contrazice pe Trump, care anunțase că Putin vrea să ajungă la o înțelegere: „Nu putem fi naivi, când vine vorba de Rusia”

Mark Rutte, secretarul general al NATO, şi Donald Trump, preşedintele SUA, în Biroul Oval de la Casa Albă. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a contrazis joi pe președintele SUA, Donald Trump, și a spus că „nu putem să fim naivi când vine vorba de amenințarea Rusiei”. De asemenea, Rutte a adăugat că acțiunile Rusiei sunt „nesăbuite, periculoase și pun viețile oamenilor în pericol”, informează The Guardian. Reacția lui Rutte vine la doar o zi după ce Trump anunța că Putin „vrea să ajungă la o înțelegere” în privința războiului din Ucraina.

Președintele american Donald Trump declarase miercuri că a avut o conversație grozavă cu președintele rus Vladimir Putin și că liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Vrea să ajungă la o înțelegere, iar dacă (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski dorește să încheie un acord, ar fi foarte bine", a spus Trump.

În schimb, Rutte a arătat că „atacurile brutale ale Rusiei asupra Ucrainei sunt necruțătoare” și că, în ciuda pierderilor mari suferite de armata rusă - peste 40.000 de militari uciși sau răniți în fiecare lună - Putin nu dă semne că ar vrea să încheie războiul din Ucraina.

„Nu putem fi naivi” în privința Rusiei, a spus secretarul general al NATO, ca răspuns la aparenta schimbare de atitudine a Moscovei legată de negocierile de pace în Ucraina.

„Știu că mereu vor exista persoane care să ne spună: o, dacă doar ne-am așeza la masă cu Putin și tot așa... Aici vorbim de acțiuni pe termen lung. (Rusia) e o amenințare. Nu putem fi naivi”, a spus Mark Rutte.