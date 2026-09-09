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Trump spune că Putin vrea să ajungă la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 23:44 09 Sep 2026 Modificat la 23:44 09 Sep 2026
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vladimir putin si donald trump
Trump a declarat miercuri că a avut o conversație grozavă cu președintele rus Vladimir Putin. FOTO: Hepta

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a avut o conversație grozavă cu președintele rus Vladimir Putin, iar liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres.

"Vrea să ajungă la o înțelegere, iar dacă (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski dorește să încheie un acord, ar fi foarte bine", le-a spus Trump jurnaliștilor înainte de a se îmbarca în Air Force One spre Dallas pentru a participa Convenția Națională Republicană.

Emisarii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit sâmbătă la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin și duminică la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ulterior, marți, Trump și Putin au avut o convorbire telefonică.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieșire din război, iar Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că președintele american este 'foarte hotărât să pună capăt acestui război și vărsării de sânge' în urma căreia suferă atât de multe familii.

Într-o convorbire telefonică, Vladimir Putin i-ar fi promis lui Donald Trump că Rusia „nu are planuri agresive față de Europa”. Liderul rus a reafirmat însă intenția Moscovei de a continua ofensiva din Ucraina și de a obține noi câștiguri teritoriale, potrivit AP.

Promisiunile lui Vladimir Putin vin în contextul unor noi eforturi diplomatice americane pentru încheierea războiului. Informația a fost transmisă marți de consilierul lui Putin pentru politică externă, Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, în contextul discuțiilor despre presupusele intenții ostile ale Rusiei față de statele europene, s-a subliniat că Moscova „nu are planuri agresive față de Europa”.

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Etichete: Donald Trump Vladimir Putin Război Ucraina Steve Witkoff negocieri de pace

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