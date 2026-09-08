Putin și Trump au vorbit la telefon. Liderul de la Kremlin a făcut "o promisiune" despre Europa

Dmitri Peskov a declarat marți că Rusia este „foarte încrezătoare” în potențialul său milita. FOTO: Profimedia Images

Vladimir Putin i-ar fi promis lui Donald Trump că Rusia „nu are planuri agresive față de Europa”. Într-o convorbire telefonică, liderul rus a reafirmat însă intenția Moscovei de a continua ofensiva din Ucraina și de a obține noi câștiguri teritoriale, potrivit AP.

Promisiunile lui Vladimir Putin vin în contextul unor noi eforturi diplomatice americane pentru încheierea războiului. Informația a fost transmisă marți de consilierul lui Putin pentru politică externă, Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, în contextul discuțiilor despre presupusele intenții ostile ale Rusiei față de statele europene, s-a subliniat că Moscova „nu are planuri agresive față de Europa”.

În aceeași convorbire telefonică, Putin ar fi vorbit și despre planurile sale privind continuarea războiului din Ucraina. El l-ar fi informat pe Trump despre situația de pe front, precum și despre planurile Rusiei de a obține noi câștiguri teritoriale și de a-și atinge obiectivele militare, a declarat Ușakov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Rusia este „foarte încrezătoare” în potențialul său militar. Potrivit AP, un reprezentant al guvernului de la Moscova a afirmat chiar că „victoria este foarte aproape”.

Situația de pe front

Însă pe front se conturează o imagine diferită: observatorii ucraineni și occidentali nu văd în prezent progrese rusești semnificative. Institutul pentru Studiul Războiului estimează că, la ritmul actual al înaintării, Rusiei i-ar lua până în 2032 să cucerească teritoriile din regiunea Donețk care nu sunt încă ocupate, în cazul în care va reuși acest lucru.

Declarațiile lui Putin vin în contextul unei noi ofensive diplomatice a SUA. Emisarii lui Trump, Jared Kushner (45 de ani) și Steve Witkoff (69 de ani), au călătorit mai întâi, în weekend, la Moscova, pentru discuții cu Putin, iar apoi au mers la Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski (48 de ani).

Până acum, discuțiile nu au dus, se pare, la niciun progres decisiv. Zelenski a declarat însă marți că emisarii americani au prezentat câteva „idei foarte bune și valoroase” pentru încheierea războiului. El nu a dorit deocamdată să ofere detalii.

Președintele ucrainean speră acum la o întâlnire cu Trump în jurul datei de 20 septembrie, în contextul Adunării Generale a ONU de la New York. De asemenea, potrivit acestuia, delegații din Ucraina, Rusia și SUA s-ar putea întâlni din nou la negocieri chiar în această toamnă.

Și Kremlinul a avut o reacție pozitivă cu privire la discuțiile cu Kushner și Witkoff de la Moscova. În același timp, Putin nu i-a lăsat lui Trump nicio îndoială că Rusia își va continua obiectivele militare.