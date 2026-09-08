Zelenski face dezvăluiri după negocierile cu Witkoff și Kushner. A fost discutată o posibilă „dezescaladare” a războiului la iarnă

Foto: Profimedia Images

Emisarii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au discutat cu liderii ruși și ucraineni despre posibile măsuri de dezescaladare a ostilităților în timpul iernii, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, eforturile negociatorilor americani au vizat în primul rând „deblocarea” procesului diplomatic, însă aceștia au venit și cu mai multe propuneri noi. „Există idei privind obiectivele energetice, livrările de cereale, precum și exporturile de petrol și gaze”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru Axios, citat de Moscow Times.

Potrivit președintelui ucrainean, Rusia intenționează, la fel ca în anii precedenți, să atace intens infrastructura energetică a Ucrainei în perioada de toamnă și iarnă, pentru a împinge Ucraina spre concesii.

Zelenski consideră, însă, că Vladimir Putin „nu vrea să-l supere” pe Donald Trump și este „pregătit să discute” idei pentru avansarea negocierilor de pace. Președintele ucrainean a declarat că o nouă reuniune trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina ar putea avea loc în viitorul apropiat. „Avem septembrie și octombrie. Cred că președintele Trump poate găsi o modalitate de a începe cu adevărat procesul de negocieri înainte de venirea iernii reci”, a spus Zelenski.

Anterior, surse Axios au relatat că Witkoff și Kushner, în timpul întâlnirii cu Zelenski la Kiev, și-au exprimat intenția de a elabora o „propunere de pace actualizată” și de a obține un progres decisiv în negocieri înainte de iarnă. Kushner a vorbit de necesitatea revenirii la formatul trilateral SUA-Rusia-Ucraina pentru găsirea unor soluții de încetare a ostilităților. „Am discutat cu ambele părți, așa că sperăm să facem progrese foarte curând în această privință”, a declarat ginerele lui Trump.

Zelenski a spus, în același timp, că unul dintre principalele subiecte rămâne soarta Donbasului. Surse Financial Times au relatat că Putin a continuat, în timpul întâlnirii cu negociatorii americani, să insiste asupra preluării controlului asupra regiunii ucrainene, în timp ce Zelenski a exclus cedarea teritoriului. „Ne-am consolidat pozițiile pe câmpul de luptă, în est, acolo unde inamicul este activ, acolo unde și-a mărit efectivele. Așadar, acolo se decid în mod real multe chestiuni geopolitice”, a declarat președintele ucrainean.