Zelenski spune că Putin vrea să-l ajute pe Trump înainte de alegerile din noiembrie din SUA și i-ar putea „oferi” un succes diplomatic

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Vladimir Putin ar putea încerca să evite antagonizarea lui Donald Trump și ar putea fi dispus să-i ofere acestuia un succes diplomatic înaintea viitoarelor alegeri intermediare americane, care vor avea loc în noiembrie, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu pentru Axios, publicat pe 7 septembrie, relatează Kyiv Independent.

Declarațiile lui Zelenski vin după reluarea negocierilor de pace mediate de SUA, conduse de emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Kiev și Moscova. Întrebat dacă Putin ar putea dori să-i ofere lui Trump un succes diplomatic înaintea alegerilor, Zelenski a răspuns: „Da”.

„Am impresia că Putin are nevoie de Trump”, a declarat Zelenski pentru Axios, adăugând că liderul rus nu vrea să-l supere pe președintele american.

Trump se retrăsese în mare parte din implicarea activă în diplomația privind Ucraina în ultimele luni, înaintea celei mai recente inițiative de pace conduse de SUA, care nu a reușit să producă un progres decisiv.

Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin timp de peste trei ore la Moscova, pe 5 septembrie, înainte de a se deplasa la Kiev pentru discuții cu Zelenski în ziua următoare. După întâlniri, emisarii au declarat că speră să organizeze în viitorul apropiat negocieri trilaterale între liderii de la Kiev, Moscova și Washington.

Eforturi eșuate

Reluarea eforturilor diplomatice a depășit cadrul discuțiilor purtate de Witkoff și Kushner. Pe 7 septembrie, Trump a discutat și cu prim-ministrul britanic, Andy Burnham, despre necesitatea continuării eforturilor pentru obținerea unui armistițiu, potrivit guvernului britanic.

Evaluarea lui Zelenski privind poziția lui Putin reflectă declarații anterioare ale șefului administrației prezidențiale, Kirilo Budanov, care a sugerat că negocierile reluate ar putea căpăta avânt la sfârșitul lunii septembrie, la câteva zile după alegerile parlamentare din Rusia și cu câteva săptămâni înaintea alegerilor intermediare din SUA.

În ciuda reluării activității diplomatice și a implicării SUA în ultima săptămână, Rusia a arătat până acum puțină disponibilitate pentru compromis. Surse au declarat pentru Kyiv Independent că Putin continuă să se opună unor concesii semnificative și pare să mizeze pe încă o iarnă dificilă ca strategie pentru intensificarea presiunii asupra Ucrainei.

Zelenski a declarat pentru Axios că, în opinia sa, săptămânile dinaintea iernii ar putea oferi o fereastră pentru reluarea diplomației, chiar dacă rămâne sceptic în privința disponibilității Rusiei de a face concesii semnificative. El a avertizat, de asemenea, că Putin ar putea încerca în schimb să forțeze Ucraina să capituleze prin intensificarea presiunii în timpul iernii.

Statele Unite analizează posibile măsuri de detensionare înaintea și în timpul iernii, inclusiv propuneri privind infrastructura energetică, transporturile de cereale, instalațiile electrice și exporturile de petrol și gaze, a spus Zelenski.

Iarna trecută, atacurile repetate ale Rusiei au avariat grav sistemul energetic al Ucrainei, scoțând din funcțiune capacități de producție de 9 gigawați la nivel național și obligând mii de locuitori ai Kievului să treacă printr-un sezon fără încălzire sau electricitate sigure, în condițiile în care temperaturile au coborât până la minus 25 de grade Celsius.