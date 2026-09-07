Bloomberg: Negocierile de la Kremlin cu emisarii lui Trump au eșuat. Putin va continua războiul din Ucraina

Volodimir Zelenski, în timp ce îi aștepta pe emisarii lui Donald Trump să sosească la Kiev. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin își menține angajamentul de a continua războiul Rusiei în Ucraina după ultima sa întâlnire cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner , potrivit unor surse citate de Bloomberg Nu a existat ”nicio realizare” în cadrul discuțiilor de la Kremlin, au declarat sursele citate de jurnaliștii de la Bloomberg. Putin este hotărât să preia controlul asupra întregii regiuni Donețk din estul Ucrainei și consideră că armata rusă poate atinge acest obiectiv în următoarele șase luni, au spus acestea.

Putin insistă că Ucraina trebuie să predea restul regiunii Donețk din est, ca parte a oricărui acord de încheiere a războiului. Ucraina a respins în repetate rânduri cererea de a preda o centură de orașe din acea regiune, pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească. Problemele teritoriale ar trebui rezolvate „la nivel de lider”, a declarat Zelenski duminică.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că este posibil să aibă loc o convorbire telefonică între Putin și președintele american Donald Trump în cadrul discuțiilor diplomatice de weekend, potrivit Interfax. El nu a exclus reluarea discuțiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA, deși a spus că este prea devreme pentru a discuta despre momentul sau locul de desfășurare, a relatat serviciul de știri.

Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a numit discuțiile de sâmbătă „substanțiale, constructive, extrem de sincere și pline de încredere” într-o conferință de presă după ce Putin s-a întâlnit cu Witkoff și Kushner timp de mai bine de trei ore.

Emisarii americani au călătorit duminică de la Moscova pentru prima lor vizită la Kiev, unde au purtat discuții cu președintele Volodimir Zelenski.