Bloomberg: Negocierile de la Kremlin cu emisarii lui Trump au eșuat. Putin va continua războiul din Ucraina

Vladimir Putin își menține angajamentul de a continua războiul Rusiei în Ucraina după ultima sa întâlnire cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Nu a existat ”nicio realizare” în cadrul discuțiilor de la Kremlin, au declarat sursele citate de jurnaliștii de la Bloomberg. Putin este hotărât să preia controlul asupra întregii regiuni Donețk din estul Ucrainei și consideră că armata rusă poate atinge acest obiectiv în următoarele șase luni, au spus acestea.
Putin insistă că Ucraina trebuie să predea restul regiunii Donețk din est, ca parte a oricărui acord de încheiere a războiului. Ucraina a respins în repetate rânduri cererea de a preda o centură de orașe din acea regiune, pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească. Problemele teritoriale ar trebui rezolvate „la nivel de lider”, a declarat Zelenski duminică.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că este posibil să aibă loc o convorbire telefonică între Putin și președintele american Donald Trump în cadrul discuțiilor diplomatice de weekend, potrivit Interfax. El nu a exclus reluarea discuțiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA, deși a spus că este prea devreme pentru a discuta despre momentul sau locul de desfășurare, a relatat serviciul de știri.
Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a numit discuțiile de sâmbătă „substanțiale, constructive, extrem de sincere și pline de încredere” într-o conferință de presă după ce Putin s-a întâlnit cu Witkoff și Kushner timp de mai bine de trei ore.
Emisarii americani au călătorit duminică de la Moscova pentru prima lor vizită la Kiev, unde au purtat discuții cu președintele Volodimir Zelenski.
„Am înregistrat progrese la Moscova”, a declarat Witkoff într-o conferință de presă ulterioară. „Avem idei noi și le-am adus la Kiev.”
Zelenski a părut mai precaut în privința rezultatului discuțiilor, la care au participat și șefi ai securității naționale din Marea Britanie, Franța și Germania, la Kiev. El nu a prevăzut un sfârșit rapid al războiului, Ucraina pregătindu-se pentru o altă iarnă grea și căutând să consolideze apărarea aeriană împotriva atacurilor rusești.
„Cel mai important lucru este să continuăm să colaborăm activ pentru a menține diplomația în desfășurare”, a declarat Zelenski luni într-o postare pe rețelele de socializare. „Pregătim următoarele întâlniri și comunicări.”
Comisarul Uniunii Europene pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a purtat luni discuții online cu prim-ministrul ucrainean, Serhii Korețki, pentru a discuta nevoile financiare ale Ucrainei în perioada 2026-2027, „deoarece proiecțiile indică faptul că agresorul Rusia va continua să poarte războiul pe tot parcursul anului viitor”, potrivit unui comunicat al Comisiei.
Reînnoirea eforturilor diplomatice vine după ce negocierile conduse de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, aflat acum în al cincilea an, au fost în mare parte oprite față de februarie, Trump concentrându-se pe conflictul cu Iranul.