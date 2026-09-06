Ce i-a spus Witkoff lui Putin la întâlnirea de sâmbătă noaptea, de la Kremlin: "Atunci când ne vom pensiona..."

Steve Witkoff (foto, stânga) i-a mulțumit lui Putin pentru primirea la Kremlin. Foto: Profimedia Images

Emisarul american Steve Witkoff a făcut uz de multă amabilitate la începutul întâlnirii de sâmbătă cu președintele rus Vladimir Putin, în ciuda faptului că liderul rus a lăsat delegația americană să-l aștepte mai multe ore, cât timp a inaugurat o linie de metrou la Moscova.

Sky News publică un fragment video de la începutul discuțiilor, în care se aude cum Witkoff îi mulțumește lui Putin pentru discuția de la Kremlin.

Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american, s-au dus în capitala rusă cu o nouă propunere americană vizând pacea în Ucraina, după cum a declarat chiar Donald Trump.

„Domnule președinte, mă bucur să vă văd. Situația pe care vom încerca să o gestionăm astăzi nu este una ușoară. Așadar, în primul rând, domnule președinte Putin, vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Mai devreme, eram afară, eu, Jared și Kirill (Dimitriev, emisar al președintelui rus. I-a întâmpinat sâmbătă pe cei doi pe aeroportul Vnukovo, n.r.). Apoi ni s-a alăturat Iuri și am vorbit cu toții despre când ne vom pensiona. Vom depăna toate aceste povești și amintiri incredibile, iar cele cu dumneavoastră vor fi cele mai proeminente. Președintele Trump vă transmite salutări”, a spus Witkoff.

Numele Iuri invocat de emisarul american este, probabil, Iuri Ușakov, consilierul principal pentru politică externă al lui Vladimir Putin. El este omologul direct al lui Witkoff în negocieril discrete. Ușakov a asistat la întâlnirea de sâmbătă și este cel care a gestionat, din partea Kremlinului, discuțiile premergătoare.

„Am primit această solicitare prin canale speciale, prin serviciile specializate, și prin Ministerul de Externe, de a suspenda atacurile asupra Kievului. Și am dat ordinul, iar atacurile au fost suspendate de la miezul nopții. Aș dori să știu dacă și partea ucraineană a redus ritmul atacurilor îndreptate asupra teritoriului nostru, inclusiv asupra Moscovei”, a spus, la rândul său, Putin, cu referire la încetarea reciprocă a loviturilor pe parcursul vizitei emisarilor din SUA.

Consilier rus: "S-a luat act de progresele tangibile ale Moscovei pe câmpul de luptă

Discuțiile de sâmbătă, de la Moscova, au durat trei ore și s-au desfășurat cu ușile închise în reședința oficială a lui Putin din inima capitalei ruse, notează BBC.

Ambele părți au făcut remarci în general pozitive, fără a intra în detalii. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a descris dialogul ca fiind „constructiv, extrem de sincer”.

„Discuțiile nu s-au limitat la un schimb de opinii privind rezolvarea crizei ucrainene. Au fost discutate în detaliu aspecte economice și potențiale proiecte majore, reciproc avantajoase, ruso-americane”, a spus el.

Consilierul lui Putin a mai spus că „s-a luat act de progresele tangibile ale armatei ruse în zona de luptă” și „s-a recunoscut că discuțiile trebuie să abordeze cauzele profunde ale conflictului”.

În ciuda escaladării atacurilor cu rachete și drone rusești asupra orașelor ucrainene, inclusiv la Kiev, forțele terestre ale Moscovei au făcut progrese foarte lente pe parcursul conflictului, suferind pierderi foarte mari, amintește BBC. Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, zone pe care le-a invadat în mare parte în cursul anului 2022.