WaPo: Rusia și SUA au eliminat cerința controlului uman asupra inteligenței artificiale militare din proiectul ONU

Într-o întâlnire de 15 ore, care a avut loc cu ușile închise la ONU, delegații din toată lumea au negociat proiectul Organizației Națiunilor Unite privind armele autonome. În timpul acestor discuții, Rusia și Statele Unite au eliminat cerința privind controlul uman atunci când inteligența artificială este folosită în scopuri militare, potrivit surselor citate de Washington Post. De exemplu, SUA și Rusia spun că țintele alese de un algoritm AI nu trebuie verificate de un om înainte de lansarea unei lovituri.
Discuțiile pe această temă au avut loc la începutul lunii septembrie, la Geneva. Surse WaPo au remarcat că echipele de negociere rusă și americană au fost formate din aproximativ zece avocați de fiecare parte, aproape de două ori mai mulți decât în orice altă țară, potrivit The Moscow Times.
Negocierile ONU privind reglementarea armelor autonome nu sunt în prezent obligatorii din punct de vedere juridic, dar ar putea deschide calea către un tratat cu forță juridică, a explicat Washington Post.
În luna noiembrie, țările se vor întâlni din nou la Geneva pentru a discuta despre posibilitatea transformării acestor consultări de la ONU într-un mandat formal sau un acord obligatoriu juridic.
Totuși, Washington Post scrie că „a devenit evidentă că Rusia și SUA vor reprezenta un obstacol serios în calea eforturilor ulterioare” de a reglementarea utilizarea AI în scopuri militare.
Ambele țări se opun unor reglementări obligatorii din punct de vedere juridic privind armele autonome, a afirmat Nicole van Rooyen, director executiv al coaliției Stop Killer Robots.
Ea susține că, întrucât deciziile la ONU sunt luate prin consens, Rusia și Statele Unite ar putea bloca propunerile susținute de majoritatea participanților la negocieri.