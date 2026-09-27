WaPo: Rusia și SUA au eliminat cerința controlului uman asupra inteligenței artificiale militare din proiectul ONU

1 minut de citit Publicat la 22:11 27 Sep 2026 Modificat la 22:11 27 Sep 2026

Negocierile ONU privind reglementarea armelor autonome nu sunt în prezent obligatorii din punct de vedere juridic. Foto: Getty Images

Într-o întâlnire de 15 ore, care a avut loc cu ușile închise la ONU, delegații din toată lumea au negociat proiectul Organizației Națiunilor Unite privind armele autonome. În timpul acestor discuții, Rusia și Statele Unite au eliminat cerința privind controlul uman atunci când inteligența artificială este folosită în scopuri militare, potrivit surselor citate de Washington Post. De exemplu, SUA și Rusia spun că țintele alese de un algoritm AI nu trebuie verificate de un om înainte de lansarea unei lovituri.

Discuțiile pe această temă au avut loc la începutul lunii septembrie, la Geneva. Surse WaPo au remarcat că echipele de negociere rusă și americană au fost formate din aproximativ zece avocați de fiecare parte, aproape de două ori mai mulți decât în ​​orice altă țară, potrivit The Moscow Times.

Întâlnirea la care s-au discutat aspectele militare ale AI a fost închisă și a durat aproximativ 15 ore. În acest timp, potrivit surselor publicației americane, diplomați ruși și americani „au eliminat în mod constant din documente o serie de prevederi menite să asigure garanții împotriva utilizării AI în arme” În mod special, delegațiile Rusiei și SUA au șters din document cerința că inteligența artificială folosită în scopuri militare trebuie să opereze „predictibil” și „fiabil” și că oamenii trebuie să verifice țintele alese de algoritmi înainte de lansarea unei lovituri. Mai mult, schimbările la documente au fost făcute atât de rapid, încât delegațiile mai mici nu au putut ține pasul, au mai spus sursele Washington Post.

Negocierile ONU privind reglementarea armelor autonome nu sunt în prezent obligatorii din punct de vedere juridic, dar ar putea deschide calea către un tratat cu forță juridică, a explicat Washington Post.

În luna noiembrie, țările se vor întâlni din nou la Geneva pentru a discuta despre posibilitatea transformării acestor consultări de la ONU într-un mandat formal sau un acord obligatoriu juridic.

Totuși, Washington Post scrie că „a devenit evidentă că Rusia și SUA vor reprezenta un obstacol serios în calea eforturilor ulterioare” de a reglementarea utilizarea AI în scopuri militare.

Ambele țări se opun unor reglementări obligatorii din punct de vedere juridic privind armele autonome, a afirmat Nicole van Rooyen, director executiv al coaliției Stop Killer Robots.

Ea susține că, întrucât deciziile la ONU sunt luate prin consens, Rusia și Statele Unite ar putea bloca propunerile susținute de majoritatea participanților la negocieri.