O problemă majoră de etică a războiului din Ucraina: Pot avea dronele autonome AI „drept de viață și moarte” asupra oamenilor?

Robot terestru din dotarea armatei ucrainene. Foto: Telegram/Volodimir Zelenski

Momentul în care dronele militare vor fi dirijate de Inteligența Artificială este foarte aproape. Noile tehnologii AI, care încep să joace un rol tot mai mare în războiul modern din Ucraina, ridică însă o provocare majoră și încă nerezolvată de „etica AI”, care ține de „dreptul de viață și moarte” pe care o astfel de armă „autonomă” îl va avea asupra unei ființe umane, informează The Guardian.

Mii de drone sunt deja folosite zilnic în acțiunile militare din Ucraina, iar armata SUA a folosit deja Inteligența Artificială în misiunile de bombardament din Iran.

Unii analiști militari deja avertizează că, odată cu creșterea gradului de implicare a AI în acțiunile de luptă, e necesară stabilirea unui „cod moral” în această privință.

Armele AI vs. Convenția de la Geneva

„AI nu poate fi uman sau o ființă morală”, a apreciat Mustafa Suleyman, șef executiv la departamentul AI Microsoft și cofondator al companiei britanice DeepMind.

În schimb, David Omand, fost șef al agenției britanice de spionaj GCHQ, specializată în acțiuni cibernetice, a apreciat că poate fi creată o „configurație morală” a AI-ului, în cazul armelor de tipul dronelor kamikaze.

Totodată, fostul ministrul britanic al Apărării, Al Carns, a declarat, pentru Financial Times că aceste arme trebuie să dispună de o opțiune de tipul „scoaterii persoanei umane din lanțul decizional” („take the human out of the loop”), în procesul de luare a deciziilor.

Zee Talat, un specialist în crearea de modele lingvistice pentru computere și sisteme AI (Large Language Model - LLM), din cadrul Școlii de Informatică din Edinburgh, a spus că LLM-urile - tehnologie folosită pentru platformele de inteligență artificială sunt, în mod fundamental, incapabile să ia decizii „morale”.

Sistemele AI se „antrenează” în baza unor cantități enorme de date pe care le procesează și în baza cărora creează un model probabilistic care generează fraze într-o anumită secvență.

Doar că oamenii nu iau decizii „morale” după un astfel de model, a spus Talat. Și chiar dacă modelul LLM are ingestate toate datele ce țin de filosofie și morală din istoria umanității nu va reuși să ia o astfel de decizie.

„Dacă ai o mașinărie a cărei natură e să funcționeze pe bază de probabilități”, va genera cel mai probabil răspuns într-o anumită situație. Dar morala noastră se bazează pe chestii de probabilitate”, s-a întrebat Talat.

O altă provocare e legată de modul în care o armă ghidată de un sistem AI va putea să facă distincția dintre un civil și un militar.

Conform articolului 57 al Convenției de la Geneva, un „combatant” trebuie „să facă tot posibilul pentru a verifica dacă obiectivele care urmează a fi atacate nu sunt civile, ci militare”.

General SUA: „Așa arată războiul viitorului”

Recent, generalul american în rezervă David Petraeus, fost șef al armatei americane în Irak și Afganistan și fost director al CIA, a declarat, într-un interviu acordat Bloomberg, că Statele Unite nu au învățat „nimic” din lecțiile conflictului din Ucraina. Petraeus a spus că este nevoie de o schimbare profundă la nivel institituțional, pentru a adapta doctrina armatei americane la noul tip de război cu drone care are loc pe frontul ucrainean și care face, în prezent, inutilizabile tancurile sau vehiculele blindate.

„Așa arată războiul viitorului: e un război în care doar Ucraina folosește 10.00 de drone pe zi. 90% din pierderile armatei ruse sunt acum provocate de drone. „Tancurile nu mai pot manevra și nu mai pot supraviețui pe câmpul de luptă. Mașinile blindate nici măcar nu mai pot fi folosite (pentru a ajunge sau a transporta militari - n.r.) până în așa-numita zonă a morții, care se întinde pe câte 35 de kilometri, de o parte și alta a liniei frontului ucrainean”. De fapt, nu mai există nici măcar o linie propriu-zisă a frontului, deoarece dronele pot zbura acum până în tranșee și să-i ucidă pe militari”, a spus fostul șef al armatei americane.

În plus, Ucraina își propune să desfășoare 25.000 de roboți tereștri în unitățile care luptă în prima linie contra Rusiei, până la jumătatea acestui an.

Roboții tereștri sunt, de altfel, tot mai des folosiți în acțiunile de luptă din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat deja, luna trecută, capturarea, de către forțele Kievului, a unei poziții deținute de ruși, exclusiv cu ajutorul unor drone și roboți tereștri.

„E o schimbare vastă”, a spus David Petraeus. „Și apropo, acesta e doar începutul. Țineți cont de faptul că Ucraina va crește producția de drone de la 3,5 milioane, la 7 milioane, în acest an. Asta înseamnă 20.000 de drone pe zi, dacă vor găsi piloți pentru ele”. „În viitor, vom avea sisteme complet autonome, care nu vor mai avea nevoie de un operator uman care să le piloteze. Și atunci, te vei confrunta cu roiuri de drone, iar asta e ceva împotriva căreia chiar nu avem o soluție în prezent”, a declarat Petraeus.