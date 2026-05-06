Ucraina pregătește 25.000 de roboți de luptă pe front. Care au o singură mare problemă: „E cea mai importantă și greu de rezolvat”

Robot terestru de luptă, pilotat de la distanță, al armatei ucrainene, aflat în testări. Foto: Profimedia Images

Ucraina își propune să desfășoare 25.000 de roboți tereștri în unitățile care luptă în prima linie contra Rusiei, până la jumătatea acestui an. Deși armata ucraineană își propune ca, până la finalul acestui an, să aibă 30% din trupe formate din roboți, dronele terestre ale Kievului se confruntă deja cu o problemă legată de comunicațiile de pe câmpul de luptă, informează Euromaidan Press.

Roboții tereștri sunt tot mai des folosiți în acțiunile de luptă din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat inclusiv faptul că forțele Kievului au reușit, în premieră, să captureze recent o poziție deținută de ruși exclusiv cu ajutorul unor drone și roboți tereștri.

Per total, roboții tereștri ucraineni au efectuat deja peste 22.000 de misiuni de luptă în primele trei luni ale anului.

Doar în luna mai, aceste platforme de luptă au efectuat deja 9.000 de misiuni de luptă, iar obiectivul strategic al Kievuliui este ca să transfere roboților întregul proces de logistică de pe câmpul de luptă (transport de hrană, muniții, combustibil, răniți etc.).

Eficacitatea acestor arme pe front este însă limitată de un factor critic - securizarea comunicațiilor, a Serhii Beskrestnov, declarat consilierul ministrului ucrainean al Apărării.

„Cea mai importantă și mai greu de rezolvat problemă o reprezintă comunicațiile”, a spus oficialul ucrainean.

Pratic, „platforma”, sau „hardware”-ul unei astfel de drone nu este ceva complicat. În schimb, a arătat consilierul guvernamental, principala provocare apare în momentul în care astfel de roboți sunt desfășurați în prima linie.

Mai exact, roboții pierd legătura cu centrul de comandă atunci când un singur canal de comunicare e afectat. Serhii Beskrestnov a explicat că e vorba de canalul „de control”, care monitorizează capacitatea de luptă a stației. Fără acest canal, robotul efectiv renunță la misiune: ori se oprește, ori intră într-o stare „necontrolabilă”.

Spre deosebire de dronele aeriene, dronele terestre operează într-un mediu în care relieful înconjurător ecranează mai des semnalul de control și comunicațiile dintre „robot” și operatorul uman care-l dirijează.

Consilierul ministrului ucrainean al Apărării a arătat că, până când acest aspect nu va fi rezolvat, roboții nu pot fi folosiți în operațiuni militare la scară mare. Concomitent, militarii ucraineni fac eforturi pentru a mări puterea semnalului de comunicare al roboților tereștri și a îmbunătăți capacitatea acestora de a face față bruiajului electronic activ al rușilor.