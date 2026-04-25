Star Wars în Ucraina. „Adevăratul război al viitorului e aici, nu în Iran”. Cum au ajuns rușii să se lupte cu roboții lui Zelenski

Robot terestru din dotarea armatei ucrainene. Foto: Telegram/Volodimir Zelenski

Adevăratul război al viitorului are loc acum în Ucraina, nu în Iran, unde armatele Kievului și Moscovei utilizează deja milioane de drone pe câmpul de luptă, bazate pe tehnologii de ultimă generație, mult mai ieftine decât cele produse de SUA și extrem de eficiente, a declarat recent generalul american David Petraeus, fost comandant al trupelor SUA în Irak și Afganistan și fost director al CIA. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană își propune ca în 2026 să aibă aproape o treime (30%) din trupe formate din roboți, care să-i înlocuiască treptat pe militari din prima linie. Șeful administrației prezidențiale și fostul șef al serviciilor militare de informații ucrainene, Kirilo Budanov, a anunțat și el introducerea Inteligenței Artificiale (AI) în dirijarea roiurilor de drone, în viitoarele operațiuni militare.

„Ar trebui să fim foarte mândri de ce au reușit să facă în Iran militarii noștri, dar nu trebuie să ignorăm că adevăratul război al viitorului se poartă acum în Ucraina. Aici se testează tehnologiile viitorului. Acesta e laboratorul războiului viitorului”, a spus David Petraeus într-un podcast pe teme militare.

GEN. PETRAEUS: The real test case is not Iran, it is Ukraine. That’s the cutting edge. That’s the laboratory for the future of war.



And it already has hints of what’s really coming, which will be truly threatening: autonomous systems, not just remotely piloted ones. pic.twitter.com/0NmeSzyJyu — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 21, 2026

Petraeus a estimat că în cel mult un an vom vedea „sisteme autonome” pe câmpul de luptă și nu doar pilotate de la distanță.

„Ucrainenii sunt lideri mondiali în producția de drone. În acest an, vor ajunge la o producție de 7 milioane de drone”, a spus fostul șef al CIA.

Volodimir Zelenski: Roboții militari ucraineni au efectuat deja peste 22.000 de misiuni de luptă în ultimele 3 luni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că „viitorul a ajuns deja pe frontul din Ucraina și este construit de Ucraina”, în cadrul unui mesaj adresat angajaților din industria de apărare.

Președintele ucrainean a menționat că forțele Kievului au reușit, în premieră, să captureaze recent o poziție deținută de ruși exclusiv cu ajutorul unor drone și roboți tereștri.

„Ocupanții s-au predat, iar această operațiune a fost efectuată fără implicarea infanteriei și fără pierderi de vreun fel din partea noastră”, a spus Zelenski.

Pe lângă dronele navale „Sea Baby”, „Magura” ori „Sargan”, Ucraina construiește acum drone terestre precum „Ratel”, „Termit”, „Ardal”, „Rys”, „Snake”, „Protector” sau „Volia”.

Roboții tereștri ucraineni au efectuat deja peste 22.000 de misiuni de luptă în ultimele trei luni.

„Cu alte cuvinte, au salvat viețile oamenilor de peste 22.000 de ori – în cele mai periculoase zone, un robot a înlocuit un soldat. Aceasta este tehnologia de vârf în apărarea celei mai importante valori – viața umană”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a anunțat intenția armatei ucrainene de a înlocui 30% din militarii din prima linie cu astfel de roboți tereștri.

Militari ucraineni în timpul unui antrenament de pilotare a dronelor. Foto: Facebook/Statul Major al armatei ucrainene

Decizia de a înlocui militarii cu roboți este considerată crucială, în condițiile în care Ucraina se confruntă cu o criză de militari și întâmpină dificultăți tot mai mari în recrutarea de soldați.

Kirilo Budanov: Actuala tehnologie a dronelor și-a atins deja limitele, trebuie să trecem la AI

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Kirilo Budanov, fostul șef al serviciilor militare de informații, a anunțat și el zilele trecute că armata ucraineană a realizat progrese în privința folosirii AI pe câmpul de luptă și că pregătește „o surpriză” pentru armata rusă.

„Din punct de vedere militar, ne aflăm într-un stadiu în care creșterea numărului de drone nu mai rezolvă fundamental problema. Atât noi, cât și inamicul am atins un anumit maxim în utilizarea tehnologiilor de control existente. Următoarea etapă este integrarea completă a Inteligenței Artificiale. Trebuie să trecem la sisteme autonome care pot identifica independent țintele și pot manevra independent. Ucraina înregistrează deja evoluții în această direcție și sunt încrezător că acestea vor reprezenta în curând o surpriză pentru inamic”, a spus Budanov.

Kirilo Budanov a precizat că „este nevoie de o revoluție în tehnologie - mai exact în tehnologiile AI și în tehnologiile prin care controlezi dispozitive de la distanță. Pentru că cele de care dispunem în prezent, atât noi cât și rușii, și-au atins deja limitele. De aici încolo, putem vorbi doar de o creștere cantitativă, dar asta nu va rezolva problemele”, a spus șeful administrației prezidențiale ucrainene despre progresele care trebuie făcute în războiul modern purtat cu drone.